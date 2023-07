Epa Colombia reveló que tuvo accidente de tránsito y mostró cómo quedó su camioneta: “No quise publicar nada”

Epa Colombia ganó popularidad en redes sociales con distintos contenidos y polémicas que protagonizó, donde mostró un poco de sus ideas y proyectos que emprendía. La colombiana se dio la oportunidad de avanzar en los escenarios digitales, conquistando a un gran grupo de clientas y curiosos.

La creadora de contenido, además de su empresa de queratinas, llamó la atención de los usuarios de Instagram con sus videos y fotos en los que plasmaba un poco de las experiencias que atravesaba. Día a día recibió críticas y comentarios relacionados con su estilo de vida, donde suele presumir los lujosos autos que se ha comprado hasta el presente.

Sin embargo, recientemente, Epa Colombia llamó la atención de sus fans con un inesperado video en el que contaba sobre un suceso que atravesó en los últimos días. La colombiana mencionó que sufrió un accidente de tránsito, dejando su camioneta muy afectada.

La influenciadora contó un inesperado incidente que atravesó - Foto: tomada de Instagram @epa_colombia | Foto: @epa_colombia

De acuerdo con lo que indicó en las historias de su cuenta oficial de Instagram, todo ocurrió hace poco y su vehículo terminó muy dañado por el choque con una tractomula. Este relato inició por unas palabras que dio la empresaria, asegurando que sus seguidoras no le preguntaban por detalles de su vida.

“Amiga, porque tú nunca me preguntas, ¿dónde está la Mercedes?”, dijo en el clip, donde plasmó un gesto de desilusión ante la situación.

En las imágenes aseguró que no dijo nada en redes sociales sobre lo vivido porque estaba muy angustiada y había llorado bastante al ver el tipo de cosas que llegaban a su camino. Epa Colombia garantizó que no resultó lesionada y, por el contrario, se encontraba bien.

Epa Colombia se sinceró sobre accidente que tuvo. | Foto: Instagram @epa_colombia

“Amiga, no le digo que un camión me lo estrelló, gracias a Dios no me pasó absolutamente nada. Lo están arreglando, vieras lo que me pasó...no te quise publicar ni nada porque me puse fue a llorar”, comentó, agregando a su mensaje: “Me lo están arreglando, ya me lo entregan la otra semana”.

Sin embargo, ahí no quedó todo, pues Epa Colombia subió unas postales de cómo quedó su camioneta, detallando lo destruida que estaba en uno de los laterales. “Me pasa de todo con esos carros, no sé por qué amo tanto los carros...yo solo le meto plata y plata y me pasa de todo”, puntualizó en primer lugar.

En las historias apuntó que habló con el otro conductor, sintiéndose mal al ver que el hombre no tenía dinero suficiente para pagar el arreglo, además de que tenía miedo de perder su trabajo si ella exponía el caso en redes sociales.

Daneidy Barrera, Epa Colombia. Foto: Instagram @iepa_colombia. | Foto: Foto: Instagram @iepa_colombia.

“Amiga, me pasan mil cosas. Una tractomula pasó y me le pegó al carro y antes sale corriendo. A la final ni me respondió y yo no lo quise publicar...llevaba muchas horas en carretera manejando y le dije que tuviera más cuidado”, comentó en su relato, asegurando que no sabía por qué le pasaban estas cosas.

“Pobre man, me dijo que no, que este arreglo del carro vale mucho y me echan del trabajo donde usted me publique. Me dio dolor, pero me dio más dolor verlo manejando tantas horas por carretera”, agregó.

Epa Colombia aclaró que ya estaba en proceso de arreglo su lujoso auto, por lo que esperaría a que todo saliera bien y no se presentaran más imprevistos como este.

En redes sociales reaccionaron los curiosos a esta publicación, asegurando que la empresaria era muy “habladora” y solo quería fingir que había sido buena con aquella persona en este incidente. Otras personas aplaudieron su gesto y le enviaron palabras de apoyo para que saliera adelante.