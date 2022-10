La hermana de Amaia Montero se pronuncia sobre la polémica que rodea la salud mental de la cantante

El recuerdo que la mayoría de hispanohablantes tienen de la cantante Amaia Montero es la de esa mujer tierna y pícara que interpretaba canciones tan románticas y pegajosas como “Rosas”, “La playa” y “20 de enero”, que resonaron por todo el mundo durante finales de los 90 y la primera década del 2000 gracias al éxito de la banda La oreja de Van Gogh.

Sin embargo, de ese recuerdo no queda mucho y fue la misma cantante la que se encargó de publicar su actual estado de salud, que a decir verdad no se ve para nada bien luego de la foto que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

En la imagen se le ve en primer plano con una cara demacrada, despelucada, con lo que sería una blusa strapless y a blanco y negro, que acentúa más su expresión de enojo, cansancio y desentendimiento de todo.

De inmediato sus fanáticos y amigos más cercanos prendieron las alarmas sobre el estado de salud mental de la cantante, pues nunca se había dejado ver de esa forma y siempre trató de llevar una buena imagen en sus redes sociales.

Muchos medios de comunicación han intentado comunicarse con la cantante y sus representantes, sin ningún éxito, solamente el programa español Espejo Público logró contactarse con la hermana de Amaia, Idoia Monero, quien dio unas declaraciones muy cortas y aprovechó el momento para agradecer el amor mediático hacia la intérprete de “Quiero ser”.

“Amaia no está pasando por su mejor momento”, fue la frase tajante de Idoia, quien también aseguró que ella no es la representante de la cantante y por ende no le parece prudente dar declaraciones en su nombre, tendría que ser la misma Amaia quien explicara la situación.

Por otro lado, la otra Montero agradeció a los fanáticos de la española por las demostraciones de amor que le han brindado a través de redes sociales luego de la polémica publicación y así mismo, Idoia aprovechó para aclarar rumores sobre el paradero de la cantante, que se supone era desconocido.

En el momento la cantante se encontraría en su domicilio y la familia pide moderación con su estado de salud, pues han sido los familiares de Amaia quienes han recibido llamadas y contactos de miles de personas preguntando por ella.

Además, también se desmintió la teoría de que la imagen hacía parte de una estrategia de marketing para generar expectativa con el nuevo trabajo discográfico de la cantante, quien antes de la polémica foto había anunciado que ya estaba todo listo para su nuevo disco y hasta ha adelantado la letra de lo que sería su nuevo sencillo.

Famosos que han enfrentado enfermedades de salud mental

Varios artistas de la farándula nacional e internacional se han sincerado sobre sus padecimientos relacionados con la salud mental. Una de ellas es la cantante Lady Gaga, quien confesó haber sufrido de bulimia durante su adolescencia en su afán por tener un cuerpo de bailarina. Sin embargo, buscó ayuda cuando vio que su voz se estaba afectando por dicho mal.

Otro que también ha hecho eco de su padecimiento mental es J Balvin, quien no solo ha reconocido que ha sufrido episodios fuertes de depresión y ansiedad. “La ansiedad es algo que hay que tomar en serio, NO ES DE LOCOS, creo que es más loco no creer en eso”, escribió en sus redes sociales oficiales junto a publicaciones de cómo ha podido afrontar estos males meditando y llevando una rutina de vida saludable y sin excesos.

Es importante crear conciencia de que las enfermedades mentales existen, que no deben tomarse como un tabú o algo ajeno y que desde el Estado y diversas organizaciones hay ayudas a las que cualquier persona puede acceder, como la Línea 106 “El poder de ser escuchado”, que se puede marcar desde cualquier teléfono fijo o celular.