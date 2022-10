Elianis Garrido rompió en llanto al recordar a una amiga que perdió a causa de problemas de salud mental

Octubre es el mes de la salud mental y específicamente hoy 10 se celebra el día en que todo el planeta debe mirar con la importancia requerida las enfermedades de esta índole, que cada vez afectan a más personas, independientemente de la edad.

Durante la última emisión del programa del Canal 1 Lo sé todo, los presentadores estaban hablando sobre esta problemática y mencionaron a algunos famosos que han padecido alguna de estas afectaciones. Entre ellos estaba el artista barranquillero Andrés Cuervo, quien acaba de fallecer en circunstancias que aún no se han aclarado y que padecía de trastorno bipolar, como él mismo había compartido con sus fans en redes sociales.

Este tema tan triste y susceptible tocó de manera personal a la presentadora Elianis Garrido, quien mantuvo su rol durante el en vivo y entre lágrimas recordó un caso que la tocó a ella de manera profunda.

“Yo perdí una gran amiga hace poco y la gente sigue tomando el tema de una manera folclórica y hasta con burla. Si tienen una persona cercana que pida ayuda, escúchenla, porque detrás de muchas risas, mucha belleza y mucho éxito se esconden situaciones muy difíciles”, alcanzó a decir Elianis en medio del segmento.

Sus compañeros la apoyaron y el tono del programa se tornó serio, y no es para menos, pues que el 10 de octubre sea el Día de la Salud Mental no es gratuito: cada vez son más las cifras de muertes asociadas a patologías como depresión y otras.

Según informó la procuradora Margarita Cabello en uno de los foros del Segundo Congreso de Salud Mental, “la situación es cada vez más preocupante. Las cifras sobre intentos de suicidio, por ejemplo, van en aumento. Según un informe del Instituto Nacional de Salud, entre enero y junio de 2022, en Colombia se presentaron 15.691 intentos de suicidios”.

Según la funcionaria, esa cifra equivale a un aumento del 23 % con respecto al año anterior y enfatizó en que la mitad de los suicidios que se han presentado en lo que va de 2022 se han presentado en personas entre los 18 y los 39 años. Lo más desastroso es que el 11 % del total de casos son de menores de edad.

Otra de las cifras que alarman a las entidades responsables de salud es que el 30 % de pacientes con enfermedades crónicas con diagnósticos como diabetes, VIH, epoc, entre otras, pueden desarrollar enfermedades de salud mental como depresión.

Famosos que han enfrentado enfermedades de salud mental

Varios artistas de la farándula nacional e internacional se han sincerado sobre sus padecimientos relacionados con la salud mental. Una de ellas es la cantante Lady Gaga, quien confesó haber sufrido de bulimia durante su adolescencia en su afán por tener un cuerpo de bailarina. Sin embargo, buscó ayuda cuando vio que su voz se estaba afectando por dicho mal.

Otro que también ha hecho eco de su padecimiento mental es J Balvin, quien no solo ha reconocido que ha sufrido episodios fuertes de depresión y ansiedad. “La ansiedad es algo que hay que tomar en serio, NO ES DE LOCOS, creo que es más loco no creer en eso”, escribió en sus redes sociales oficiales junto a publicaciones de cómo ha podido afrontar estos males meditando y llevando una rutina de vida saludable y sin excesos.

Es importante crear conciencia de que las enfermedades mentales existen, que no deben tomarse como un tabú o algo ajeno y que desde el Estado y diversas organizaciones hay ayudas a las que cualquier persona puede acceder, como la Línea 106 “El poder de ser escuchado”, que se puede marcar desde cualquier teléfono fijo o celular.