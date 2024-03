La Negra Candela reveló la suma de dinero que le pagó a Luly Bossa por demanda tras publicar un video íntimo de la actriz

Enseguida, los locutores le preguntaron si Luly Bossa la podría demandar de nuevo, a lo que Graciela respondió : “Pues seguramente me podrá demandar porque necesita publicidad, necesita estar vigente otra vez, supongo yo, porque díganme ustedes cuáles telenovelas recuerda que haya estado Luly Bossa”.

“¿'Negrita’, pero ese caso se cerró?” , la cuestionó uno de los conductores de este espacio radial, haciendo referencia nuevamente al lío judicial que enfrentó con la actriz, a lo que la expresentadora del programa El Lavadero, del canal RCN, contestó: “Ese caso precluyó, y otra cosa: ¿De dónde sacaron que a mí me embargaron?”.

De esta manera, la Negra Candela desmintió uno de los rumores que más han tomado fuerza sobre las supuestas consecuencias de este inconveniente, además de la millonaria suma de dinero que tuvo que pagar. “A mí nunca me embargaron, puro cuento, eso es ficción que desata la comunicación cuando está rota”, precisó.

¿Cómo consiguió el dinero para pagarle a Luly Bossa?

Teniendo en cuenta la cifra que la periodista tuvo que pagarle a la actriz por difundir su video íntimo, los locutores de la emisora le preguntaron cómo se consiguió el dinero y ella, sin pensarlo dos veces y de manera contundente, aclaró: “Yo no conseguí ese dinero por medios no honestos, yo me los conseguí con el sudor de mi lengua”.