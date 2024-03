Fuerte agarrón entre Omar Murillo y Karen Sevillano; cruzaron la línea y se sacaron los trapitos al sol: “¿Me vas a pegar?”

De hecho, en uno de los recientes capítulos de La casa de los famosos , se pudo apreciar cómo dos participantes del mismo cuarto terminaron en un crudo agarrón, donde se sacaron a relucir opiniones y comentarios pesados. Muchos quisieron intervenir para calmar las aguas, pero no sirvió de nada, pues cada vez se entonó más el ambiente.

Según se observó, este problema surgió por la división de comida y porciones que se hacía en cada comida del día, pues en momentos las cantidades no eran beneficiosas. Algunos detallaron que sus colegas estaban consumiendo más de la cuenta, o en el peor de los casos, comiendo bastantes alimentos en una preparación, dejando pocas provisiones para un futuro.

Karen Sevillano, del cuarto Cielo, fue quien manifestó su inconformidad con la convivencia, asegurando que sus compañeros no estaban ahorrando y solamente se lanzaban a comer en cantidades que no correspondían. Estos comentarios no fueron del agrado de otro famoso, quien se acercó a ella para reprochar sus actitudes.