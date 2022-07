“La peor del mundo”: aerolínea le sacó el mal genio a periodista de ESPN

Una vez finalizada la Copa América Femenina 2022 que se llevó a cabo en Colombia, muchas son las historias que quedaron alrededor del torneo, que tuvo la afluencia masiva de los colombianos a las tres sedes que fueron partícipes del certamen, además de las diferentes personalidades y medios de comunicación que se dieron cita en el país para vivir la mayor fiesta del fútbol sudamericano femenino.

En esa maratónica carrera que se vivió por parte de las aerolíneas, los viajeros y los aeropuertos que vieron pasar cientos de personas en las últimas tres semanas, algunos inconvenientes se presentaron para personalidades locales que sufrieron algunos percances y tuvieron que acudir a sus redes sociales para denunciar las irregularidades, siendo a su favor posteriormente escuchados para entregarles una solución definitiva.

De las personalidades colombianas que más problemas tuvo en los últimos días fue la periodista de ESPN, Lizeth Durán. El pasado lunes (25 de julio), la comunicadora se trasladó de Bogotá a Bucaramanga para acompañar a la Selección Colombia en el cubrimiento de la Copa América Femenina. Previo al juego de las semifinales ante Argentina, la periodista hizo varias publicaciones a través de su cuenta de Instagram en donde contó el inconveniente que había tenido con la aerolínea, que la dejó sin ropa como ella misma lo relató.

“La peor aerolínea del mundo @LATAMAirlines son unos irresponsables. Llegué a Bucaramanga y no se les dio la gana de traer mi maleta y no me dicen cuándo me la entregan. Un señor Lisandro, el supervisor en el aeropuerto, me dice: “¡Si todo sale bien y no llueve y no se le pincha una llanta al avión o si no se estrella el carro que me la trae, posiblemente me la entreguen! Y si no de malas porque tengo muchas cosas que hacer”, fue el primer mensaje emitido a través de las historias de la plataforma.

A su vez, complementó mostrando otra parte de su enfado con la empresa al no llevar su equipaje al lugar de destino: “De verdad, ¡qué irresponsables, juegan con el trabajo de la gente que sostiene una empresa como esa! ¿Y ahí uno qué hace? Me toca aguantarme porque son arbitrarios, porque les importa cinco el usuario”.

Ante la queja presentada por la comunicadora, la aerolínea se puso en contacto a través de su cuenta de Twitter para darle seguimiento al caso y brindarle una solución: “Hola, por favor envíanos un DM con tu código de reserva, nombre completo del titular, correo electrónico, número de la maleta (bagtag) o el código de reclamo hecho en el aeropuerto (PIR). Si tienes un caso creado, indícanoslo para hacerle el seguimiento al mismo. Saludos”.

Lizeth Durán - Periodista de ESPN - Foto: Screenshot: licheduran

“Ya les envié los datos, ojalá me respondan y me solucionen, ¡están jugando con mi trabajo!”, les respondió Liche con suma molestia.

Para finalizar, al llegar a Bucaramanga por fortuna Durán tuvo la oportunidad de contar con apoyo por parte de sus colegas y ellas le prestaron ropa para salir a la transmisión de dicho día. Un poco más calmada y teniendo la alegría de haber arribado a su ciudad natal, se mostró más positiva por lo sucedido y expectante de que sus pertenencias fueran entregadas con la mayor prontitud: “Bueno, y ¿cómo es que dicen por ahí? Al mal tiempo, buena cara. Señores: sin ropa, sin cepillo de dientes, sin ropa interior, sin zapatos, sin nada. Estoy en mi ciudad. Hace casi doce años que no vivo en Bucaramanga, así que en la casa de mi mamá tampoco hay nada mío. Así que tocó con ropa prestada…”.