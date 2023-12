La reina Letizia es un fastidio para la reina Sofía: los detalles del desagradable pulso que viven suegra y nuera en la Zarzuela

Según Peñafiel, “con estas palabras no existía la menor duda de que doña Sofía estaba enseñando a su hijo cómo tenía que ser la mujer con la que no solo compartiría su vida, sino también algo más importante: el trono de España. En cierta ocasión preguntaron a doña Sofía: «Si uno de sus hijos quiere casarse con quien no debe, ¿cuál sería su actitud?». No lo dudó: «Primero, convencerlo del error que va a cometer. Y si persiste en el error..., ayudarlo para que el matrimonio funcione».

COPENHAGEN, DENMARK - NOVEMBER 07: Queen Letizia of Spain attends the Joaquín Sorolla exhibition - Light in Motion (Luz en Movimiento) and a dinner at the Glyptoteket Museum on November 07, 2023 in Copenhagen, Denmark. (Photo by Carlos Alvarez/Getty Images) | Foto: 2023 Getty Images