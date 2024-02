‘La voz kids’: niña de talla baja fue eliminada y soltó contundentes palabras: “No son discapacidades”

Tras las audiciones a ciegas, los famosos líderes de La voz kids conformaron los grupos para las batallas, seleccionando a la mejor voz que pasaría los filtros y ocuparía un espacio en la siguiente fase. Las decisiones no fueron sencillas, ya que el cariño y potencial de un niño podía quedar fuera de la competencia.

Lamentablemente, una de las eliminadas fue Gabriela Quitian, conocida como Gaby, quien no fue elegida por Greeicy y se despidió del programa. La menor, apodada en el show como ‘La pequeña gigante’, no pasó desapercibida en esta fase y dedicó un poderoso mensaje ante cámaras.

Gaby fue eliminada de La voz kids y dejó contundente mensaje sobre su realidad

Según se pudo apreciar, Gaby, al ver que su compañero Dany fue el ganador, no se contuvo y se llenó de emociones. La pequeña no dudó en expresar lo que sentía, mencionando el sueño que había cumplido con esta participación.

“Estoy muy feliz de llegar acá. Es un sueño cumplido. Quiero decirles que… (…) no hay obstáculos. Los obstáculos nos los colocamos cada uno. Quiero decirles que cuando se levanten, si están aburridos, si están tristes, piensen en qué quieren ser, así como yo pensé en ser cantante. No son discapacidades, sino cualidades que nos vuelven únicos ”, dijo.

Estas palabras, que demostraron la fuerza y sello que llevaba en su vida, conmovieron a más de uno, ya que la vieron como un ejemplo a seguir con semejante talento en su voz. Greeicy no se guardó nada y dedicó un espacio, exaltando la presencia e importancia que tuvo en el formato.

“Sos una pequeña gigante por lo que sos como ser humano. No sos consciente del mensaje que estás dejando con tu presencia aquí. Muchos en las casas, que de pronto tienen inseguridades, que de pronto tienen miedos, que se ponen ellos mismos barreras —barreras que vos solita te has quitado porque te diste cuenta de que uno mismo se las pone y no depende de nada–, ellos se están inspirando. Les estás dando un motivo para decir ‘yo puedo hacer lo que yo quiera’, ¿cuál es el impedimento?”, afirmó.