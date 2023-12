La vuelta al mundo en 80 risas: Laura Tobón reveló cuál es su mayor miedo al participar en este programa

Laura Tobón confiesa en sus redes sociales un aspecto no tan fácil de ser madre de Lucca | Foto: Cuenta de Instagram @laura_tobon

Ahora que Tobón regresa a esta nueva edición, dice estar muy emocionada y segura de que hará lo mejor para mantener entretenida a la audiencia. En diálogo con Caracol Televisión, la modelo y presentadora contó que vuelve “ después de casi de dos años de no estar al aire porque estaba teniendo a mi hijo ” .

De igual manera, explicó que pese a que dudo mucho en dejar a su esposo y a su hijo en casa por un tiempo prolongado, ellos fueron su mayor impulso. “Mi gran motivación fue mi familia. Me acuerdo que me llamaron de Caracol Televisión y lo primero que hice fue contarle a mi esposo. Él fue el primero en decirme: ‘ve, hazlo, cumple tus sueños y metas, yo me quedo con Lucca mientras tanto’”.