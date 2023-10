Hijo de Laura Tobón enfrentó ‘delicado’ problema de salud: “No saben lo que han sido los últimos días”

Laura Tobón habló de la salud de su hijo

“No saben lo que han sido los dos últimos días que he vivido, de verdad creo que uno sufre más cuando ve a sus hijos enfermos. Esta es como la tercera vez que a Lucca le da una gripa fea, fea, fea, pero gracias a Dios yo siempre he sido muy juiciosa con nuestro esquema de vacunación y por eso es que todo se puede hacer desde la casa, sus nebulizaciones, sus tratamientos, cualquier cosa que él necesite, no hay que ir a la clínica que es tan grave”, comentó en un post.