Las confesiones de Zazza, el polémico youtuber italiano que entrevistó sicarios en Colombia

No habla de moda, de ejercicios o de dietas. Tampoco se para frente a la pantalla para proponerles a sus seguidores (1,31 millones solo en YouTube) retos absurdos, como hacen otros generadores de contenido. Lo suyo es un ‘deporte extremo’ bien particular: visitar los lugares más sórdidos y peligrosos de las grandes ciudades. Contar sus miserias, sus dramas, sus riesgos. El drama social que se escribe diariamente en esos lugares.

Nacido en Údine, Italia, no fue hasta 2016 que se trasladó a Barcelona. Y el hombre no se detiene mucho para contar sus orígenes. Hasta antes de la pandemia y después de estudiar negocios internacionales, trabajaba como coctelero. Pero el encierro obligatorio del covid-19 lo puso a reflexionar como a millones de personas y tomó la decisión de replantear su vida. ¿Ese trabajo que tenía lo hacía realmente feliz? Tenía que ponerse las pilas, pensó, “si quería ser alguien en la vida”.

Es que El Raval no es un barrio cualquiera. Si bien es un área vibrante de la capital catalana, que acoge exhibiciones de vanguardia en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona y el Centre de Cultura Contemporània, también está marcada por la delincuencia.

El video tiene un título del que no se puede salir ileso: “300 robos al día”. Y Zazza fue, conoció y narró. Habló con la gente, para lo cual dice tener una pasmosa habilidad. Y luego contó lo que vio sin filtros. Ese, dice en SEMANA , es precisamente el éxito de sus producciones, que no paran de sumar reproducciones.

Pero Zazza, en ese entonces, no se sintió listo para dar el paso. Abrió un primer canal que no funcionó. La pandemia y una fuerte depresión cambiaron los planes. Hoy, ya enumera con orgullo las grandes ciudades y países a los que se ha asomado y de los que ha contado el lado B con gran éxito: Rumania, Bulgaria, Montenegro, Albania, Francia, Inglaterra, Marruecos, Argentina, México y Colombia. Su próximo destino será Venezuela.

Peligro en Colombia

Antes de viajar, buceó un rato por Google: “ciudades más peligrosas de Colombia”. Y el menú fue variado: Cali, que es la número 32 en todo el mundo; Bogotá, Palmira, Medellín. Luego, afinó más la búsqueda y rastreó los barrios más peligrosos en cada una. “Dónde se puede ir de día y dónde no es mejor de noche”, cuenta.

En la capital del país se paseó por el barrio Santa Fe, en el centro más marginal y frío de los bogotanos. Y los protagonistas de sus recorridos, en los que por primera vez se dejó acompañar de la Policía, fueron las prostitutas del sector, los delincuentes y una particular ‘oficina’.

Ese lado sórdido de Bogotá lo ‘acogió’ por dos semanas. Y Zazza hizo lo de siempre: habló con taxistas, peluqueros, vendedores. Se ganó su confianza y llegó a esos personajes ordinarios que él convierte en extraordinarios. “Soy una persona que les tiene miedo a pocas cosas, el peligro no me asusta, por el contrario, es una motivación. Claro, a veces el miedo aparece en ciertos lugares, barrios que te retan, en los que el ambiente es pesado, en donde hay miradas de desconfianza y recelo”, confiesa Zazza.

De esa visita resultó un video que levantó ampolla y ofendió a miles de colombianos. Se llama Los sicarios de Bogotá. Ya el nombre, de por sí sugestivo, se queda corto frente a las confesiones de sus protagonistas: “Llevo 13 años dándole piso a la gente” (...) “Yo te mato hasta gratis” (...) “El que no haya robado es un mentiroso” (...) “A mí el que me la hacía, me la pagaba”.