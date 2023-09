Las devastadoras predicciones de cómo le irá a Colombia en Miss Universo 2023

María Camila Avella ha hecho historia en el país cuando fue coronada como la nueva Miss Universe Colombia, título que no solo la hace ver como la “mujer más bella de Colombia”, sino que le da la posibilidad y la responsabilidad de representar a nuestra nación en la próxima edición de Miss Universo, que se llevará a cabo en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda de San Salvador, en El Salvador, el próximo 18 de noviembre de 2023.

La nacida en Yopal Casanare no solo hizo historia por darle a su departamento la corona de soberana del país, sino porque se ha convertido en la primera mujer casada y con hijos en representar a Colombia en dicho certamen internacional, que hace poco cambió las reglas de juego y permitió que mujeres con relaciones oficiales y con descendencia también lograran llegar a sus filas para competir por la tan anhelada corona.

Aunque Avella no era la favorita a llevarse la corona, sí fue una de las que siempre tuvo una muy buena recepción del público y la prensa, destacándose siempre por su belleza, su elocuencia y una elegancia innata que dejó ver en la pasarela del evento, que se llevó a cabo en el Centro de Eventos del Caribe Puerta de Oro de Barranquilla, en el que desfilaron las 24 candidatas de este concurso, franquicia que llegó hace pocos años al país.

Según la astróloga Juliana Suaza, la modelo y comunicadora social de 27 años sí tendrá una participación destacada en El Salvador, logrando entrar a los tops de las candidatas más bellas de todo el mundo, sin embargo, la vidente dice que la nacida en Yopal no logrará llevarse la corona, sin dar mayores razones de peso que soportan esta teoría. Esto ha hecho eco en las redes sociales, donde ya se generó el debate de cómo le irá a Avella en Miss Universo 2023.

“¡Mucha hijueputa rosca, no me parece que Lina no haya ganado”, declaró Sevillano en pleno evento, comentario que quedó registrado en video gracias a que ella misma estaba filmando todo lo que sucedía en la elección de Miss Universe Colombia.