Laura Acuña habló de lo difícil que ha sido superar la partida de Jota Mario

Laura Acuña es una de las presentadoras más reconocidas en el mundo de la farándula nacional. Actualmente, la abogada de profesión cuenta con un canal de YouTube donde ha entrevistado a varios personajes y figuras públicas reconocidas en el país. La mujer se destaca por su talento para presentar, su belleza y versatilidad.

Pese a que lleva menos de dos años al aire, La sala de Laura, como se llama este espacio de entrevistas, se ha consolidado en esa plataforma y cuenta con cerca de 100.000 suscriptores. La presentadora, recientemente, cambió de papeles y se convirtió en la invitada al formato de entrevistas de la periodista española Eva Rey, donde reveló detalles inéditos de su vida profesional y personal.

Antes de finalizar dicha entrevista, Eva Rey le indagó a Laura acerca de cómo se encontraba en el ámbito sentimental luego de la partida del presentador Jota Mario Valencia, quien fue compañero de trabajo y amigo de Acuña. Antes de contestar, Laura no pudo contener las lágrimas y manifestó que podrán pasar los años, pero nunca dejara de doler.

“Eso no mejora, es decir, uno entiende y aprende con la ausencia de esa persona, pero hoy en día, después de casi cuatro años que va a cumplir este año, de haberse ido para otro barrio, como decía él, todavía me duele, todavía lloro, mencionarlo es difícil, no mejora”, enfatizó la también actriz.

La presentadora habló un poco sobre su vida personal y sobre el estilo de vida que lleva. - Foto: Captura de pantalla Youtube Desnúdate con Eva

La mujer hizo énfasis en que la persona que falleció siempre estará presente en la vida de quienes lo amaron por medio de los recuerdos. Incluso mencionó que aún conserva muchos de los audios que él le enviaba y resaltó que de las cosas que más extraña de Valencia son sus abrazos y escuchar su voz.

“Tú aprendes, aprendes. Y hay momentos en los que tú sientes un poquito de paz, porque soñaste con él, porque lo sentiste de alguna manera, porque si hay una cosa que es muy cierta y es que ellos nunca se van”, mencionó Laura.

La presentadora comentó un poco sobre el lanzamiento de Shakira el pasado 11 de enero de 2023. - Foto: Captura de pantalla Youtube Desnúdate con Eva

Y agregó: “Yo tengo los audios todavía, la línea ya no existe, pero yo tengo audios guardados porque de alguna manera recordar las cosas divertidas y hablar de él (…) todas esas cosas ayudan, pero en mi caso no se ha hecho más fácil y cada vez que me sueño con él me levantó feliz”.

Laura Acuña y Jota Mario Valencia fueron muy amigos por varios años. - Foto: Tomado de instagram @lauraacunayala

En medio de la entrevista, la presentadora también habló del reciente éxito de Shakira, en donde le lanzó fuertes dardos a su expareja el exfutbolista Gerard Piqué y a su actual pareja Clara Chía; Laura mencionó que la cantante barranquillera tenía derecho a desahogar lo que sentía de la manera que ella quisiera.

“Me encanta, me la bailé, me la gocé, mejor dicho, me parece sensacional y te voy a decir por qué... ella primero tiene razón en que no tiene la culpa de ser Shakira y de generar todo lo que genera con cada cosa que hace, a eso súmale que hay que entender que ella es un ser humano y que necesita hacer catarsis como ella quiera”, opinó Acuña.

Laura Acuña se convenció y felicitó a Mafe Walker por su ‘don’ galáctico

Mafe Walker es una de las influenciadoras colombianas más reconocidas en México, se convirtió en tendencia hace unos meses en las diferentes redes sociales luego de asegurar que tiene la facultad de comunicarse con extraterrestres.

Laura Acuña felicitó a Mafe Walker por sus dones. - Foto: Captura de pantalla YouTube

Ante la popularidad que ha adquirido, la creadora de contenidos estuvo como invitada en el emprendimiento en YouTube La Sala De Laura Acuña de la reconocida presentadora. Allí, Walker contó un poco sobre sus inicios en el desarrollo de su ‘lenguaje’ y sus habilidades ‘especiales’.

Laura Acuña aprovechó para aplaudir la actitud de la ‘influenciadora’ para enfrentar los comentarios negativos y las burlas por sus poderes para hablar con extraterrestres.

“Eres muy valiente porque un don como el que tú tienes no es fácil de mostrar. Habrá personas que estarán de acuerdo, otras que no… Pero no deberían reaccionar con la burla, eso no es chévere (…)”, expresó la presentadora