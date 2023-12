Laura Barjum, exseñorita Colombia, reveló incómoda situación que vivió en el gimnasio

Laura González Ospina, mejor conocida como Laura Barjum, es una modelo, actriz, presentadora y exreina de belleza nacida en Cali, que desde hace varios años viene cautivando a los colombianos no solo con su belleza, sino también con su talento frente a las cámaras.

Video: Laura Barjum reveló incómoda situación que vivió en el gimnasio

“ Estoy un poco molesta, bueno, no sé si molesta. Vengo de entrenar y tuve una reflexión, es una opinión impopular”, fueron las palabras con las que inició su relato.

Fue ahí que continuó comentando que, “Imagínate que estaba entrenando y van varias veces, no todas. Hoy que se me acercó un chico en el gimnasio, no sé si con la intención de coquetear, hombres, ustedes, díganme, sáquenme de esta duda”.