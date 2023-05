Lina Tejeiro mostró cómo avanza su cuerpo tras segunda extracción de biopolímeros; publicó cómo quedaron sus glúteos

Lina Tejeiro se ubicó como una de las artistas y creadoras de contenido más famosas de Colombia, debido a la sólida y comentada trayectoria que construyó en los medios de comunicación y los escenarios actorales. Su trabajo y talento la catapultaron al reconocimiento, recibiendo todo tipo de mensajes y elogios de quienes vieron su crecimiento profesional a través de los años en la pantalla chica.

Lina Tejeiro, famosa actriz colombiana. - Foto: Instagram @linatejeiro

La celebridad, oriunda de Villavicencio, fue noticia en los últimos meses luego de que compartiera algunas imágenes en las que se le vio ingresando a un centro asistencial, debido a que, en años anteriores, ella, al igual que otras famosas, fue víctima de los biopolímeros. Su proceso de salud llamó la atención de los curiosos, quienes estuvieron al pendiente de la última extracción de esta sustancia a la que se sometió.

Luego de varias semanas de esta situación, Lina Tejeiro cautivó a sus fanáticos de Instagram con una inesperada fotografía que compartió en su cuenta oficial, donde aprovechó para mostrar cómo avanzaba su recuperación y cómo se veían actualmente sus glúteos. La celebridad colombiana posó frente a un espejo que tiene en su casa, presumiendo la figura que quedó.

Lina Tejeiro contó sobre su proceso con los biopolímeros. - Foto: Cuenta de Instagram @linatejeiro

En el post lució el avance de su silueta, en específico de la parte baja, llevando un pantalón ceñido y un top blanco que permitían apreciar cómo quedó su cuerpo tras ejercitarse y alcanzar resultados al natural.

“Está más hermosa, aunque eso es imposible”, “Lina pero quedaste muy linda”, Te ves hermosa”, #se ve mejor así”, “cada día nos enseña mucho más”, “Lina, lo importante es que estés sana, el resto ya viste que se logra con ejercicios”, “eres ejemplo de que sí se puede salir de lados oscuros”, “ella tiene una cara hermosa, el resto no importa”, Está mujer es divina, “se ve muy guapa así y al natural”, Estás mucho mejor, Linis”, entre otras opiniones.

Lina Tejeiro llegó a sentir frustración por la última extracción de biopolímeros

Es importante recordar que Lina Tejeiro ya ha pasado por varias de estas intervenciones quirúrgicas, que no solo la incapacitaron por meses, sino que le afectaron su estado de ánimo de una forma trascendente, lo que la lleva a ausentarse no solo de los sets de grabación, sino de sus amadas plataformas.

En estos espacios digitales son sus seguidores quienes la añoran y la piden casi que a gritos, como se evidenció en la más reciente dinámica de preguntas que la llanera hizo en sus historias. Allí le preguntaron cómo seguía su recuperación, ante lo que ella contestó de manera muy sincera.

La actriz pasó duros momentos por el tema de los biopolímeros. - Foto: Instagram @linatejeiro

“Me siento limitada, creativamente, no me puedo vestir como yo quisiera, todo el tiempo tengo que estar escondiendo una faja que tengo puesta, una espuma que tengo haciéndome presión en la espalda, todavía estoy en curaciones, sigo con una espuma aquí (señaló su espalda) porque sigo drenando”, expresó inicialmente.

“Todavía no me puedo meter al mar, a la piscina, al turco, a nada diferente a la ducha. Sí puedo hacer ejercicio, pero no me siento cómoda porque sudo demasiado y se me moja la espuma y tengo que ponerme ropa superancha para esconder esto, porque me veo toda cuerpo extraña”, agregó.

La cantante comentó sobre su estado de ánimo tras los cambios en su vida y su salud. - Foto: Instagram @linatejeiro

La actriz también manifestó en aquel entonces que su proceso es lento, pero de mucho aprendizaje, pero luego de reflexionar algunos segundos, dijo que “valdrá la pena” todo el tiempo que está tardando, pues realmente necesita sanar.

“He estado distanciada de las redes sociales por mi recuperación, pero he procurado estar en contacto con ustedes porque me recargan. Cuando les cuento cositas ustedes me mandan muchos mensajes de amor y eso me ayuda a motivarme y a pensar que en cualquier momento voy a estar bien”, continuó diciendo. Y agregó que lo ha hecho porque no puede dar el 100 % de sí misma y eso la frustra.