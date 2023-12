Lisandro Meza: “Pedimos que sigan orando por mi papá, está aferrado a la vida”; hijo del artista cuenta en SEMANA cómo está la salud del cantante

No han sido días fáciles para la familia de Lisandro Meza, el Macho de América; el hombre que con su acordeón ha alegrado los diciembres de millones de colombianos con canciones como Baracunátana, El hijo de Tuta, Los sabanales, Festival en Guararé, Senderito de amor y Guayabita madura , que el pasado miércoles 6 de diciembre y a sus 86 años debió ser hospitalizado de urgencia en la Clínica Especializada Concepción S.A.S.

Al otro lado del teléfono, desde Sincelejo, en Sucre, Lisandro ‘Chane’ Meza —hijo del maestro y quien siguió sus pasos en la música— cuenta que a pesar de la gravedad de la condición de su padre, no han perdido la esperanza, aunque niega que el reconocido artista haya sufrido una isquemia cerebral, como trascendió inicialmente.

Agrega que en este momento, la familia Meza le pide a Dios “sabiduría para los médicos que lo están atendiendo. No han sido días fáciles para nosotros. Lo que hemos hecho es rodear a la Niña Luz (Luz María Domínguez), mi mamá, que a sus 84 años ha tenido que enfrentar esta difícil situación. Ellos llevan 65 años juntos y somos 7 hermanos de ese matrimonio”, relata el también artista.

Una vida dedicada a la música

A los anteriores títulos se le sumó el de compositor, cuando, en 1959, compuso y grabó el paseo El saludo, una de sus obras musicales que presidió a decenas de temas que lo llevaron al estrellato en América Latina, entre las que se cuentan Acordeón pitador, La gorra no se me cae, La miseria humana, Entre rejas, El guayabo de la yé, Las tapas, Baracunatana, Me voy pa’ la luna, Estás pilao y Don Tuta, solo por mencionar algunos temas que le han dado la vuelta a varios continentes.