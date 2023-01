Lo que se sabe del caso de mujer que robó las fotos de otra y engañó a hombres haciéndose llamar ‘Sara Manuela’

Una historia en redes ha llamado recientemente la atención de los internautas. Una mujer, de origen venezolano, fue víctima de suplantación de identidad.

Pues bien, una colombiana creó un perfil en Instagram (@saramanuelag11), bajo el nombre de ‘Sara Manuela Giraldo’, hasta ese momento todo iba normal. Pero lo curioso e insólito de la historia es que la mujer se estaba haciendo pasar por otra persona, robándose su información personal, fotografías y más contenido de la víctima, de sus familiares y amigos.

Esta es la cuenta falsa creada en Instagram - Foto: Tomada de Instagram @saramanuelag11

Durante dos años, suplantó su identidad e incluso engañó a decenas de personas para crear una red de apoyo. Los más afectados fueron unos jóvenes que creyeron tener una relación sentimental a quien solo veían por fotos.

La historia fue revelada y contada por la víctima de la suplantación: Martha Hidalgo, una profesional de odontología y dueña de un consultorio.

¿Cómo se enteró? Según cuenta Martha en sus redes, una persona extraña, “random” (como ella lo describe) le escribió a su cuenta para advertirle que alguien más se estaba haciendo pasar por ella.

Los jóvenes engañados le advirtieron a Martha Hidalgo sobre la suplantación. - Foto: Tomada de Instagram @saramanuelag11

Aunque desde hace año y medio supo de la cuenta falsa y realizó la respectiva denuncia en la plataforma, para que la cuenta fuera cerrada, meses atrás se percató que la situación persistía, por lo que decidió empezar una investigación con la ayuda de sus familiares y amigos para dar con la persona que estaba detrás del misterioso perfil.

Evidentemente, toda su familia fue bloqueada por la cuenta, por lo que tuvieron una idea: indagar sobre los números desde los cuales contactaba a los chicos que fueron engañados.

Después de una larga investigación, pudo dar con su paradero y se percató que la joven la había contactado desde su cuenta personal, halagándola; por lo que decidió hablarle y se percató que era una persona que estaba atravesando por problemas psicológicos y algunos trastornos que la llevaron a tomar la decisión de crearse una vida virtual.

La víctima logró dar con la persona que la suplantó. - Foto: Tomada de Instagram @saramanuelag11

“Al principio, cuando me enteré de todo esto, estaba muy enojada, después tuve miedo. Nunca le hablé feo, me di cuenta de que era una persona que estaba pasando por una enfermedad mental, no porque lo supuse, sino porque ella se atrevió a contarme su historia”, expresó en sus redes, aclarando que optó por ser empática.

La mujer que suplantó su identidad ofreció su disculpa con el siguiente mensaje: “Mil disculpas Martha nuevamente, espero sobrevivir a la depresión, no es una batalla fácil, pero no es imposible. Gracias por darme la oportunidad de hablarte”, se pudo ver en unas historias publicadas donde, además, está el detalle de la conversación que tuvo con la persona que creó el perfil falso.

Historias como estas hay muchas en el mundo y Martha Hidalgo decidió exponer su insólita historia para que no le pase a otras personas. Entre los afectados hay varios hombres que gastaron su dinero creyendo que hablaban con “la persona correcta”, sin darse cuenta de que estaban siendo engañados por una persona que sacó el contenido de Martha de las cuentas de su madre, su padre y demás familiares, para después compartirlas con los afectados.

Actualmente, después de que todo saliera a la luz, la venezolana suplantada tomó control de la cuenta de Instagram falsa y allí contó toda la historia para que todos los seguidores supieran la verdad. En su país, la joven venezolana tiene una carrera exitosa y aunque trabaja a través de sus redes sociales, no es una persona públicamente conocida. No lo era hasta este momento.

La historia completa, donde la mujer venezolana cuenta todos los detalles de su misteriosa historia, está publicada en la cuenta falsa de la que fue víctima.