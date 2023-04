Lorna Cepeda le tiene pavor a volar y su compañero de ‘Betty’ sufrió las consecuencias

Lorna Cepeda es una de las actrices más versátiles de Colombia, pues su talento hace uso de todo lo que ella tenga para ofrecerle, desde un cuerpazo despampanante y una melena rubia envidiable para encarnar a Patricia Fernández en Yo soy Betty, la fea, hasta su supuesta ‘fealdad’ para darle vida a la celosa y bullosa Petra de Meza en Chepe Fortuna y Casa de reinas.

Han sido decenas los roles con los que Lorna ha enamorado a los televidentes y ese cariño se afianza cuando ella hace apariciones públicas, ya sea en entrevistas, eventos o en la calle, donde interactúa con sus fans. Ella siempre tiene una sonrisa en su rostro que le alegra el día a quien tenga la fortuna de encontrársela.

Lorna Cepeda. - Foto: Instagram @lornacepeda

Sin embargo, hay un momento específico en el que a Lorna la invade el nerviosismo, el temor y la desesperación, llegando a necesitar a alguien a su lado para que le ayude a pasar ese trago amargo. Por su profesión, le es imposible evitar ese momento por las producciones en las que ha trabajado, sean de cine, televisión o teatro, pues debe traspasar fronteras y por ende tiene que llegar a lugares recónditos para hacer la respectiva prensa.

El hecho de tener que montarse en un avión es una tortura para la cartagenera y así quedó registrado en el video que publicó su colega y amigo Julio César Herrera en sus redes sociales. A Cepeda se le ve totalmente invadida por el miedo, agarrándose de lo primero que ve para soportar el despegue de la aeronave que los estaba llevando desde Lima, Perú, hasta Santiago de Chile.

Foto: Instagram @rastreandofamosos. - Foto: Foto: Instagram @rastreandofamosos.

“Aquí es donde empieza lo bueno, no miento”, dice Herrera, recordado por interpretar al mensajero Freddy Contreras en ‘Betty’. El actor muestra cómo Lorna se echa la bendición y acto seguido agarra su mano con todas las fuerzas de su alma, que en segundos le empieza a doler y este de forma cómica empieza a quejarse diciendo “Ay, mi mano”, con voz de infante llorando.

Obviamente, esto desató varias risas entre quienes podían escuchar al colombiano mientras la aeronave se elevaba para volar sobre los Andes y rápidamente el video fue compartido por otras cuentas de Instagram. Los cibernautas pudieron solidarizar con Cepeda y pasar un rato agradable y cómico de cuenta de Herrera, quien es un comediante innato.

“¡Con eso no se juega! Me pasa lo mismo y es algo que no se puede controlar”, “Qué mujer tan linda, no le pasan los años 👏❤️”, “Yo la última vez lloré a moco tendido, miraba para todas partes y todos tranquilos, normal, y yo a punto de morir😢”, “Al principio me reí al final también (risa nerviosa)😂”, “Yo jajajaja, pero cierro los ojos y digo ‘voy en el bus por una calle dañada’ 😂😂😂😂😂😂”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación de Rastreando Famosos.

Finalmente, el avión logra despegar sin problemas y una vez en las alturas, Lorna se logra tranquilizar un poco y en medio de su trance de nervios logra soltar algunas risas ocasionadas por las ocurrencias de Herrera, quien al final le dice ya en tono serio a su compañera de tablas: “Por favor, ¿me devuelve mi mano?.. Es en serio”, desatando aún más la risa de los pasajeros que están a su alrededor.

Cepeda y Herrera están en una gira por todo Suramérica con la obra de teatro ‘El diván rojo’, donde también participa la actriz Natalia Ramírez y quien también está disfrutando de los hermosos lugares turísticos de Perú y Chile, además de hacer presencia en diferentes medios de comunicación andinos promocionando este montaje, que en su momento fue escrito por el desaparecido Fernando Gaitán.