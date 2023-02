“Te agradezco tanto por estar en nuestras vidas”: Lorna Cepeda sufrió una reciente pérdida

Lorna Cepeda es considerada como una de las actrices más queridas y recordadas en Colombia desde que le dio vida al personaje de Patricia Fernández, La peliteñida, en la famosa telenovela Yo soy Betty, la fea.

Durante su trayectoria también ha hecho parte de otras producciones como Casados con hijos, Chepe fortuna, Casa de reinas, La tía Ceci, Pa’ quererte y Hasta que la plata nos separe. Además, actualmente es una de las figuras públicas más activas en redes sociales, donde suele mostrar detalles de su vida, de su trabajo y demás momentos que realiza fuera de la televisión, así como sus viajes y planes para disfrutar en familia, con una comunidad de más de 2,7 millones de seguidores que están pendientes de todo su contenido.

El personaje de Patricia Fernández, interpretado por Lorna Cepeda, aún se conserva en la memoria de los colombianos. - Foto: Captura de pantalla RCN / Redes sociales

A pesar de que la actriz suele caracterizarse por ser una mujer muy alegre y divertida, ya que casi siempre comparte videos con los que busca hacer reír a sus fanáticos. Pero, recientemente, una publicación cambió ese ambiente de felicidad por uno de mucha tristeza.

Para nadie es un secreto que una pérdida de un ser querido es demasiado dolorosa en cualquier momento de la vida, pero de alguna manera se podría creer que la muerte de una mascota es aún más dolorosa, ya que son seres vivos que están siempre al lado de sus amos y crean un vínculo tan fuerte que nunca se olvida.

Justamente eso fue lo que le ocurrió a la actriz, que por medio de sus redes sociales, compartió con sus seguidores y demás amigos el difícil momento por el que atraviesa tras el fallecimiento de su gato llamado ‘Pepe’.

Con un corto mensaje y una conmovedora fotografía, Cepeda dejó ver su tristeza por la muerte de su pequeño compañero pero también aprovechó para agradecer los buenos momentos que pudo pasar junto a Pepe mientras lo tuvo como miembro adorado de su familia.

“Chao mi bebé, mi Pepe hermoso! Gracias mi amor por darnos tanto, sobre todo por tu entrega y tu amor tan puro, para con tus hermanos y con todos, te amamos y te amaremos siempre! Te agradezco tanto tanto por estar en nuestras vidas! Buen viaje compañero! Te amo!”, escribió la actriz dejando a cientos de sus seguidores con los ojos aguados, pues es sencillo ponerse en el lugar de alguien cuando pierde a una mascota.

Lorna Cepeda, actriz - Foto: Instagram @lornacepeda

“Te abrazo 🥺🙏🏽💛 Ahora está en todas partes!”, “Lo siento muchísimo mi querida Lorna. Como amante de los gatos, te juro que siento tu dolor, pero es una bendición tenerlos a nuestro lado durante el tiempo que Dios nos permite hacerlo”, “Lo siento mucho 😢 sé lo que es amar con el alma a un peludito, sin duda ya cruzó el arcoíris y ahí estará esperándote”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus fans, amigos y seres queridos.

Mary Méndez es reconocida en el mundo de la farándula local gracias a su carrera como presentadora, la mujer actualmente trabaja para el programa de entretenimiento transmitido por el Canal Caracol, La Red. Méndez también tiene otras pasiones, que no ha dejado de lado y que suele alternar con su carrera como comunicadora, se trata del ejercicio y de la alimentación sana; la mujer actualmente cuenta con su propia línea de productos saludables.

Mary Méndez le contó a sus seguidores un inconveniente que está viviendo con los productos que comercializa. - Foto: tomatada de la cuenta de Instagram@marymendez55

Mary suele ser muy activa en sus redes sociales, puntualmente en su cuenta personal de Instagram, donde suele dar sus perspectivas y opiniones relacionadas con diversos temas de actualidad o que están en auge.

Recientemente, la presentadora, por medio de su cuenta personal en Instagram, le envió un contundente mensaje a las entidades que se encargan de regular las etiquetas que se le colocan, hoy en día, a determinados productos.

En medio de su relato, la empresaria le contó a sus seguidores que ha tenido un sinfín de reuniones con la industria alimentaria, esto con el fin de que sus productos garanticen el cumplimiento de Resolución 810 de 2021, en la que los alimentos listos para el consumo deben tener advertencias cuando tienen azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas.

Se encuentra de vacaciones en el Caribe. - Foto: Instagram: @marymendez55

La presentadora hizo énfasis en que la persona que se inventó esta ley está loca, ya que hay varios tipos de grasa saturada: la intrínseca y la que se le agrega a determinados productos; en medio de sus declaraciones, Mary aseveró que es imposible sacarle la grasa que viene dentro del coco o el cacao, pese a que es una grasa de origen natural, ella debe colocarle el etiquetado al igual que un alimento ultraprocesado, hecho que le parece ilógico.

“Por eso les digo que la persona que inventó esta regulación o esta ley es un ignorante, lo siento altamente, pero eres un ignorante”.

La mujer aseguró que por medio de su línea de productos busca que la persona conozca con detalle que está comiendo y que opte por escoger los más sanos; por eso aseguró que este tipo de leyes puede confundir a la gente. “Lo que están haciendo con la gente es un desastre, en realidad”.

Es por esto que la mujer indicó que este tipo de etiquetas no determinará, siempre, si se está consumiendo un alimento sano o no, lo que lo determinará saber si es o no saludable será mirar con detalle la lista y ver cada uno de sus ingredientes.

Para finalizar, la presentadora aseguró que hay que empaparse bien del tema antes de determinar si un producto conviene ingerirlo o no, ya que las etiquetas se están colocando tanto en productos saludables como en otros que no lo son y que sí deben tener la etiqueta.