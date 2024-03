Luly Bossa, con el corazón roto, relató cómo fueron los dramáticos instantes finales de su hijo Ángelo: “Entró en paro”

“Yo no sé si él quería irse solo. Él dijo: ‘Ya vengo’, respiró y se le atravesó una flema. Él ya no respiraba, eso fue en cuestión de segundos. Empezamos a hacerle resucitación, a moverlo, a subirle las piernas. Empecé a hacerle compresiones en el pecho, a abrirle la boca y darle respiración boca a boca. Las crisis respiratorias suceden en la madrugada y no había nadie, no había ambulancias, no había nada”, precisó.

“Esto era una urgencia, yo se los había dicho. A veces Ángelo me volvía, se le sentía el pulso, pero se me iba; finalmente lo entubaron y la ‘vuelta’ no estaba saliendo bien porque se le estaba inflando el estómago. No podían hacer nada, no le encontraban la vena. Lograron los impulsos eléctricos, pero hizo un paro. El médico me vio, me dijo ‘mire, no hay nada que hacer’”, concluyó la actriz barranquillera.