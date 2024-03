Hermano de Darío Gómez, internado de urgencia en UCI por grave quebranto de salud

Desde que el cantante de música popular, Darío Gómez, más conocido como ‘El rey del despecho’, falleció en la ciudad de Medellín el 26 de julio del año 2022 , su familia no ha tenido los mejores momentos, pues han estado envueltos en polémicas y problemas de salud.

Hasta el momento, se conoce que el intérprete de canciones como Por tus desprecios, No le doy mujer a nadie, De amor nadie se muere, Madre soltera, Nadie muere de despecho, Con tu amor ya no puedo, Iniciando un camino y No soy juego de nadie, fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos (UCI) en un hospital de Buga.