Exesposa de Darío Gómez arremete contra hermanos del cantante; los acusa de aprovecharse de su legado; “en vida fueron crueles con él”

Olga Lucía Arcila, exesposa de Darío Gómez, publicó hace unos días una explosiva biografía en la que retrata la vida y el legado musical del artista antioqueño, padre de la música de despecho en Colombia. Se trata de Mis verdades eternas , libro que el cantante comenzó a escribir en la pandemia, pero que no pudo terminar por sus compromisos musicales.

En otro momento de la entrevista, Olga Lucía se refirió a la situación que vive con varios de los integrantes de la familia. “Yo tengo carpetas con las donaciones que Darío les hizo a cada uno de ellos; de la mamá para abajo, porque él fue un hombre muy generoso, así que ahora no pueden venir a reclamar nada”, señaló.

La situación ha llegado a tal punto, que Olga Lucía se vio obligada a frenar el estreno de una serie que ya había anunciado con bombos y platinos el canal Telemedellín sobre la vida del cantautor. “Fue triste, pero ellos sabían que no podían usar la imagen de Darío. No tenían autorización. No hablaron con nosotros, sino que entrevistaron a los hermanos”, dijo.