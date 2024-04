Mafe Walker no se contuvo y rompió en llanto tras ver crudas imágenes de Karen Sevillano hablando mal de su mamá

“ La mamá de ‘yamatrina’ encontró 400 millones de razones para creer en su hija ”, dijo Karen en un capítulo anterior, donde se le vio riendo y tomándolo como una broma. Sin embargo, la creadora de contenido reaccionó incómoda y encaró a su compañera, pidiéndole respeto: “Mi princesa, con el amor de mi mamá, de nuestros familiares, no, desde ahí no, princesa”.

Tras reunirse en un espacio más privado, la ‘chismosa de confianza’ le dijo a Mafe Walker: “Yo siempre desde el principio me he acercado a vos, queriendo entender tu creencia, tu idioma, lo galáctico y lo extraterrestre, pero te respeto. Cuando llegó tu mamá y te pide perdón, efectivamente, no solamente yo, sino que me imaginó que muchas personas aquí se quedan como.. Dije yo me imagino que muchas personas afuera están entendiendo y ahora la mamá viene también a pedirle perdón, hay muchas cosas acá que yo las hablo de manera aleatoria como que yo muchas veces digo ‘no, pero yo si valgo es monda’, así mismo estaba hablado de manera aleatoria y dije por qué será que le estaba pidiendo perdón” dijo Karen.