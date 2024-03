Maleja Restrepo se destapó sobre su crisis, que aqueja a las mujeres por la edad: “Estoy en desacuerdo”

Maleja Restrepo mostró vulnerabilidad por crisis de los 40 años

“Yo todavía no he cumplido 40 años, voy a cumplir 39 este año, pero de un tiempo para acá dicen que los 40 son los nuevos 20 y yo estoy en desacuerdo completamente con eso”, dijo Maleja en sus historias.

Y añadió: “Uno a los 20 tenía toda la energía del planeta, no le irritaban las cosas, era más aventurero, no pensaba tanto en definir si sí o no hacer las cosas, a uno no se le olvidaban tanto las cosas, pero por qué nadie le había dicho a uno que al acercarse a los 40 uno iba a tener tantos cambios” aseguró, mientras su esposo se encontraba junto a ella escuchándola.