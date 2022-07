Maluma lanzó su colección ‘Maluma x Gef El Arte de los Sueños’ en Colombiamoda

El artista fue portada de la edición impresa de la revista Fucsia, y no ocultó su emoción de estar en primera plana.

En el marco de la feria de moda más importante que tiene el país, Colombiamoda - Colombiatex 2022 las presentaciones de las diferentes colecciones, han traído muchas alegrías no solo a los asistentes, sino a los diseñadores y todas las personas que la hicieron posible con cada uno de sus esfuerzos.

Una de las pasarelas más esperadas en toda la feria, era la del ‘Pretty Boy’, Maluma, quien en conjunto con la marca colombiana de ropa Gef, y la fundación del cantante, El Arte de los Sueños, que es liderada por su hermana, Manuela Londoño, lanzaron una colección titulada ‘Maluma x Gef El Arte de los Sueños’.

Lo que llevó al artista, a ser la portada de la edición impresa de Fucsia, una de las revistas de moda más importantes en el país, y que, “por ser atemporal, circula en momentos clave del sector de la moda, lo que hace una edición emblemática”, aseguró a SEMANA, su directora, Mónica Jaramillo.

Al cantante de música urbana lo eligieron para estar en primera plana, dada la coyuntura en la que se encuentra la industria textilera en el país, además que el paisa “en términos de moda, se ha vuelto un referente global, ya que el estilo urbano, ha tomado mucha fuerza en los últimos años”, agregó la directora.

Lo que lo hizo “el personaje perfecto, además porque es un hombre influyente en el sector”, para darle una cara masculina a la revista Fucsia, evidenciando que la moda masculina, también es importante. Asimismo, la directora, comentó que Maluma “se apropió de verdad de la colección, trabajó en equipo, en la fundación hicieron talleres, pasó varias horas sentado en el piso, tirando papeles, para plasmar lo que querían”.

Maluma y Gef France presentan su colección para Colombiamoda junto a la fundación El Arte de los Sueños - Foto: Yoendry - Foto: Yoendry

“Para mí era muy importante sentirme conectado. Al final del día, vinimos del mismo lado y queremos poner el nombre de nuestro país en lo más alto. Lo más especial es que mi fundación está involucrada, realmente esto lo hacemos por los niños, por la ciudad y las nuevas generaciones”, comentó el cantante en rueda de prensa.

Mientras que Manuela, su hermana y presidenta de la fundación, expresó que el objetivo “con esta colaboración Maluma x Gef El Arte de los Sueños es que los fondos que entren a El Arte de los Sueños nos ayuden a seguir construyendo y transformando vidas, que el arte no solo se quede en un deseo, sino que se convierta en una realidad. Que los soñadores y sus familias tengan una mejor calidad de vida, que los empoderemos y les demos motivos para salir adelante, para que encuentren un incentivo, una motivación”.

Maluma y Gef France presentan su colección ante Colombiamoda con la Fundación El Arte de los Sueños - Foto: Yoendry

Asimismo, la visión de ella, “es más concentrada en la fundación, quería rescatar el aporte de la misma, porque captan nuevos talentos musicales, de baile”, comentó Mónica.

De igual manera, el cantante dijo que la moda es clave en su vida y carrera, pues siempre ha sido otro de sus verticales, ya que, la percibe como forma de expresión, así como la música. Vale mencionar que la colección no tiene género, para que pueda ser utilizada por hombres y mujeres, sin temor a ser juzgados.

De otro lado, en video quedó registrado el momento en el que recibe el ejemplar impreso, ante lo cual no puede ocultar su emoción; “él sabía que iba a ser portada, pero no la tenía en sus manos, por lo que le da alegría verse ahí, es como ver su sueño plasmado. Estaba feliz, cuando ve sus fotos dentro de la revista, de verdad se emocionó con el regreso al papel, en Fucsia, y me dijo que estaba muy agradecido por haberle permitido ser la portada”, comentó Jaramillo, directora de la revista.