Mara Wilson, actriz que interpretó ‘Matilda’, reveló que la película le arruinó la carrera artística.

Mara Wilson, la actriz que interpretó a Matilda en el famoso filme de 1996, publicó un libro revolucionario en 2016, Where Am I Now: True Stories of Girl Accidental Fame, en el cual confesó como sufrió en su infancia después de ese papel.

De hecho, en la actualidad, la actriz no es reconocida en la industria del cine, sin embargo, muchas personas en el mundo la siguen admirando por su interpretación cuando era una niña, y la recuerdan con mucho cariño. Además, la película se convirtió en un clásico del cine que nadie se cansa de ver.

Ahora bien, a pesar de que en su infancia logró un gran reconocimiento a nivel mundial, Mara Wilson, quien hoy en día tiene 35 años, ha vuelto a hablar sobre este personaje de Matilda, y dijo que le arruinó la vida y la carrera artística.

Después de su debut como escritora y publicar las mencionadas memorias, lanzó otro libro más llamado Good Girls Don’t, el cual solo está disponible en la plataforma online ‘Scribd’ en ebook y audiolibro, en el que habla de nuevo contra la industria del cine hollywoodense y cuenta algunos sucesos de por qué para ella Matilda le arruinó la vida.

La película se convirtió en un clásico del cine de familia que nadie se cansa de ver. - Foto: Getty Images

Recientemente, en una entrevista para el diario The Guardian, Wilson explicó como la fama y el dolor llegaron al tiempo con la muerte de su mamá. Cuando tenía nueve años se estrenó Matilda y su madre murió mientras ella grababa la película que la hizo famosa de inmediato.

“Me sentí completamente perdida. Estaba quién era yo antes de eso, y quién era después de eso. Ella era como esta cosa omnipresente en mi vida. Realmente creía que ella nunca moriría y, a medida que envejecí, adquirió una calidad aún más mítica en mi mente. Perderla se sentía como esta increíble agitación. Realmente no sabía quién era yo”, según la entrevista con The Guardian.

Por otro lado, explicó que “algunas cosas incompletas y cuestionables sucedieron a veces”. Wilson dijo que escuchaba chistes verdes y presenciaba el acoso sexual de otras personas. También dijo que a veces le preguntaban a ella, en lugar de a sus padres, si podía trabajar horas extras. Pero Wilson aclaró que ella “nunca se sintió insegura”, según el portal Thebestilifeonline, en su sección de entretenimiento.

“Lo que la gente asume es que Hollywood es intrínsecamente corrupto y que estar en los sets de cine tiene algo que te destruye. Pero esto no es del todo cierto.” - Foto: Getty Images

“Creo que es porque trabajé con muchos directores realmente maravillosos, que estaban acostumbrados a trabajar con niños”, dijo. Mrs. Doubtfire fue dirigida por Chris Columbus, quien también dirigió Adventures in Babysitting y Home Alone, mientras que Matilda fue dirigida por su coprotagonista Danny DeVito”

Wilson aseguró que siempre se sintió a salvo en los sets con los directores que trabajó, pero que los momentos más difíciles fueron gracias a los internautas.”Había personas que me enviaban cartas inapropiadas y publicaban cosas sobre mí en línea”, según el diario especializado en cine y celebridades, Deadline.

La imagen de Wilson se editó en sitios web de entretenimiento para adultos - Foto: Getty Images

Por ejemplo, la imagen de Wilson se editó en sitios web de entretenimiento para adultos y los hombres adultos la contactarían, según el portal Thebestlifeonline, en su sección de entretenimiento.

Wilson también cuenta que algunos periodistas le preguntaban cosas como si sabía qué era el beso francés o qué actor le parecía “más sexy”.

Además, relató que sus fans tenían muchas expectativas por el papel de Matilda y cuando la conocían fuera de cámara se sentían desilusionados.”Los fans esperaban que fuera igual de inteligente, bonita y agradable, y terminé siendo rechazada de manera inmediata”, afirmó.”Asocié esas situaciones con el mundo de Hollywood, en el que si no eres bonita no triunfas, y paré mi carrera por eso”, confesó Wilson al medio.

En el artículo publicado en The Guardian señalan que Wilson fue diagnosticada más tarde con trastorno obsesivo compulsivo (TOC), y que un psiquiatra pensó que también podría tener trastorno de estrés postraumático (TEPT). “Tenía obsesiones y compulsiones que me estaban volviendo loca”, le dijo a The Guardian. “Me preocupaba todo el tiempo acerca de Dios, la religión y el mundo. Estaba enojado y estresado, y mi papá dijo: ‘Siempre puedes tomarte un tiempo libre para actuar’. Así que lo hice.”