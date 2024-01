Margarita Rosa de Francisco reveló la compleja enfermedad que sufre desde su adolescencia

La enfermedad que sufre Margarita Rosa de Francisco

Y aunque se dio a conocer desde hace años y ha sido una figura pública, muchos llegarían a pensar que saben casi todos los detalles de su vida, pero eso no es así, ya que la actriz se ha guardado algunos temas para su intimidad, como lo es la enfermedad que sufre desde su adolescencia .

“Primero tuvieron que atornillarme la columna, entonces yo no tengo movilidad en mi columna, estoy como si me hubiera tragado un palo de escoba. Entonces eso como que me hace sentir presa en mi propio cuerpo. Ha sido como un camino para aprender a aceptar esa inmovilidad en mi cuerpo”, manifestó Margarita.