“Reconozcan y corrijan”: la crítica de Margarita Rosa de Francisco por los gastos de Verónica Alcocer

Debido al escándalo que causó la noticia de los excesivos gastos de la primera dama, Verónica Alcocer, no solo en sus viajes internacionales, sino en sus compromisos diarios invirtiendo una millonaria suma de dinero para su cuidado de imagen. La actriz, presentadora y escritora colombiana, Margarita Rosa de Francisco, al igual que otras figuras públicas y políticas, se pronunció al respecto sin filtros desde sus redes sociales.

Al parecer, a la famosa vallecaucana recordada por su participación en importantes proyectos televisivos como la icónica novela ‘Café con aroma de café’ o el reality ‘El Desafío’, no le gustó para nada enterarse del “despilfarro” económico que estaría liderando Alcocer y, por ende, no dudó en poner en ‘tela de juicio’ sus aportes en el Gobierno, teniendo en cuenta sus gastos a pesar de no ser funcionaria del mismo.