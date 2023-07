Marilyn Oquendo confirmó su pelea con Luisa Fernanda W, ¿cuál fue la razón?

“Resulta que Luisa cuando estaba embarazada me cogió pereza… Las hormonas… Y me peleaba por todo. Un día me dijo: ‘ya no vibro contigo’ y yo le respondí: ‘pues yo tampoco’ y nos dejamos de hablar… Muchas amigas mías me dijeron que cuando están embarazadas le cogen pereza a ciertas personas, son las hormonas, y Luisa no me podía ver”, declaró la cantante.