Mario Hernández tuvo que ser hospitalizado en la Clínica Reina Sofía de Bogotá, ¿qué le pasó?

“Soy Mario Hernández, tengo covid-19. Estoy en la Clínica Reina Sofía de Bogotá, me han atendido muy bien. Ojo, usen tapabocas siempre, cuidémonos. Seguiré dando cantaleta, puesto que tengo un covid leve”, explicó inicialmente.

Luego, el reconocido empresario agregó: “Quiero contarles que voy muy bien en mi recuperación por el covid-19. Hago esta transmisión para que la gente se cuide y use tapabocas. La situación está complicada, vamos para adelante”.

“Los médicos me dieron salida de la clínica, gracias a los doctores por su atención. No tengo neumonía y me encuentro bien. Tengo que cuidarme lo que resta de la semana. La próxima ya estaremos trabajando nuevamente”, concluyó.