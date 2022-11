Más rica que el rey Carlos III, migrante y polémica: así es Akshata Murty, la esposa del primer ministro del Reino Unido

Akshata Murty ya era un nombre conocido para los habitantes del Reino Unido, mucho antes de que llegara al número 10 de Downing Street como la esposa del primer ministro y nuevo líder del Partido Conservador, Rishi Sunak.

Con 42 años y heredera de una familia dedicada a la tecnología en India, su país natal, Murty es una de las mujeres más ricas de Inglaterra, con una fortuna de 838 millones de euros, que duplica incluso a la del rey Carlos III.

El origen de tamaña riqueza está, especialmente, en las acciones que posee en el gigante de servicios tecnológicos Infosys, cofundado por su padre en la década de los 80, Narayana Murthy, un programador informático, a quien conocen como el Bill Gates de la India.

Nació en la ciudad india de Hubli, pero siendo muy niña Akshata vivió junto a sus padres en Bombay. Tiempo después, regresó a su tierra natal, donde fue criada por sus abuelos paternos mientras los Murthy trataban de levantar su empresa de tecnología.

Con el tiempo, dicha compañía se convirtió en una de las más grandes de su tipo, de la que Akshata posee casi el 1% de acciones, valoradas en unos 480 millones de euros, lo que la convierte en una de las mujeres más ricas de todo Reino Unido.

Pero su familia no solo la acercó al mundo empresarial. Sudha, su madre, es escritora, ingeniera y filántropa, lo que supuso para Akshata una llave abierta al mundo de la cultura y la intelectualidad.

De la mano de su madre aprendió también la “importancia de la simplicidad y la austeridad”, según comentó ella misma en una entrevista hace unos años. Por eso, en su casa no había televisor, ni tuvo una infancia de privilegios. Fue una decisión de su mamá para que los Murthy se enfocaran en el estudio y la lectura.

Esa era su vida en India cuando se marchó a Estados Unidos para estudiar ciencias económicas y francés en el prestigioso Claremont McKenna College, en California. Más tarde, se inscribió en el Instituto de Moda, Diseño y Marketing de Los Ángeles. Y finalizó su recorrido formativo con un MBA en dirección de empresas, en la prestigiosa universidad estadounidense de Stanford, donde conoció a su marido, el actual primer ministro Rishi Sunak, nieto de inmigrantes indios y por entonces un joven británico brillante que había obtenido una beca Fulbright.

Tras graduarse en 2007, trabajó un tiempo en el sector financiero y en marketing hasta que apostó por un negocio propio: una línea de ropa con su nombre, Akshata Designs.

“Desde que era una niña siempre me ha gustado la ropa. Mi madre dedicaba mucho tiempo a crear diferentes conjuntos de mi armario. He recopilado una mezcla ecléctica de cosas extravagantes que encuentro en las calles de Mumbai y Los Ángeles, así como productos básicos de Gap y American Apparel. Los combino con piezas originales de tiendas vintage y, de vez en cuando, con un vestido de Alexander Wang. Me encantan sus vestidos ligeros, informales y divertidos”, contó la diseñadora a la revista Vogue India en 2011.

Esa marca cerraría solo un año más tarde para darle paso a una nueva faceta empresarial en su vida: convertirse en directora de un fondo de capital de riesgo, Catamaran Ventures UK, que invierte en empresas con gran futuro, y cofundar junto a su esposo una sucursal londinense de la compañía india Infosys, propiedad de su padre.

Akshata tiene participaciones al menos en seis empresas más del Reino Unido, incluida la fábrica de confección que elabora los uniformes-frac de los alumnos del elitista colegio de Eton, en el que estudió, entre otros primeros ministros, Boris Johnson. En 2021, recibió cerca de 14 millones de euros en dividendos.

Migrantes, millonarios y polémicos

Akshata Murty y el actual primer ministro se casaron en 2009 en Bangalore. Lejos de la austeridad de su infancia, la pareja compartió con sus invitados en una lujosa fiesta que duró dos días y a la que asistieron más de 1.000 personas.

Hoy, en el número 10 de Downing Street vive la pareja junto a sus dos hijas: Krishna, de 11 años, y Anoushka, de 9.

Millonarios y sofisticados, la pareja suma lujosas propiedades. Cuentan con un apartamento en Old Brompton Road, uno de los barrios más prestigiosos del centro de Londres, que tiene incluso estatus real, y la casa señorial Kirby Sigston Manor, ubicada en un pequeño pueblo del condado de York que está considerada Patrimonio Nacional de Inglaterra y que adquirieron por cerca de 2 millones de euros.

También una propiedad en el exclusivo barrio londinense de Kensington, valorada en 8 millones de euros y otra en la costa californiana de Santa Mónica (EE.UU.), de poco más de 6 millones.

Según Daily Mail, su estilo excéntrico lo llevaba, por ejemplo, a realizar en sus jardines, cada verano, una fiesta anual a la que los invitados acudían vestidos al estilo Gatsby y se deleitaban con distintos platos y champaña.

Pero no todo ha sido color de rosa en la vida de la pareja. Desde que Sunak fue elegido ministro de Finanzas del Reino Unido, la polémica llegó a sus vidas.

La fortuna de Akshata acaparó toda la atención cuando la prensa inglesa destapó que no tenía residencia fiscal en el Reino Unido y que, por lo tanto, llevaría años pagando sus impuestos en la India.

The Guardian se sumó a esas revelaciones y contó que Akshata, recibía unos 13,32 millones de euros, cada año, en dividendos, por los que no tributaba ante la Hacienda británica debido a su estatus de ‘non-dom’ (no domiciliada), un escape legal que suelen usar millonarios extranjeros para no declarar ingresos obtenidos fuera del país.

Para tratar de frenar las críticas y “aliviar la presión política” sobre su marido, Murty aseguró a la BBC que a partir de entonces pagaría impuestos sobre sus ganancias en Reino Unido, si bien recalcó que su situación fiscal hasta la fecha había sido “completamente legal”.