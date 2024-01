Mateo Carvajal acudió a cambio de ‘look’ para arrancar el 2024 y su mamá no lo bajó de “paga diario”

No obstante, Mateo Carvajal suele desatar una ola de comentarios y opiniones en ciertas mujeres y usuarios que lo siguen en su cuenta oficial de Instagram, a raíz de decisiones y cambios que se hace en cuestión de apariencia. El deportista no duda en compartir estas facetas, llevando a que más de uno lo elogie o critique.

De hecho, recientemente, el exganador del Desafío fue blanco de comentarios e interrogantes en las plataformas digitales, precisamente por una decisión que tomó con respecto a su físico. De forma inesperada, el colombiano quiso dejar atrás su look y optó por una opción inusual y diferente.

Pese a que no marcó mayor diferencia en el atractivo del deportista, muchos se tomaron con gracia este paso que dio Mateo Carvajal, teniendo en cuenta que el resultado no fue el que deseaba. El creador de contenido fue muy gracioso con su actitud, compartiendo un detalle sorpresivo que recibió de un integrante de su familia.

Mateo Carvajal cambió de look y su mamá le soltó particular comentario

De acuerdo con lo que se apreció en las redes sociales, específicamente en las historias del deportista, había decidido quitarse la barba y lucir un bigote que anteriormente no se le había visto. Al inicio no permitió que los curiosos observaran el resultado, pero sí habló cargado de humor.

El deportista quiso probar un look diferente y el resultado sorprendió. | Foto: Instagram @mateoc17

“Se supone que iba a empezar el año con un look diferente, me quité la barba, pero quería verme así (foto de un modelo con bigote) y quedó así (otra foto de referencia con un bigote que no deseaba)”, mencionó en el post, donde se le veía tapándose la parte baja del rostro con una de sus manos.