Mateo Carvajal expuso estado de su relación con Stephanie Ruiz; confesó si se arrepintió de casarse: “hemos tomado un tiempo”

Mateo Carvajal, tiempo atrás, se robó la atención de miles de personas en las plataformas digitales con el vínculo amoroso que sostiene con Stephanie Ruiz, una empresaria paisa que conquistó su corazón y logró construir una cercanía bonita tras varios meses en los que estuvo, aparentemente, soltero. El deportista no ocultó su felicidad con esta historia, por lo que compartió públicamente algunos detalles de los momentos que vivieron.

Hasta el momento los influencers no han hablado de lo sucedido. | Foto: Instagram: @mateoc17

Mateo Carvajal confesó si se arrepintió de casarse

De acuerdo con lo que quedó registrado en uno de los capítulos del matutino de RCN, los presentadores del formato no se contuvieron y quisieron saber qué era lo que pasaba actualmente en su relación amorosa. El deportista no dudó en hablar sobre el tema, revelando un poco de su compromiso.

Al plasmar estas palabras inesperadas, los integrantes de Buen día, Colombia intentaron saber si se había arrepentido de casarse, pues la boda no parecía llegar pronto a sus vidas. Mateo Carvajal fue claro y llenó de elogios a su pareja, afirmando que el amor que sentía por Stephanie Ruiz era real.

“Uno no se arrepiente nunca porque es una mujer maravillosa. Ella sabe que la amo mucho y que la respeto mucho. Con ella he crecido demasiado y es un motor que me inspira”, concluyó.