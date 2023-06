Mayordomo de Lady Di le exige al príncipe Harry que se disculpe por llamarlo “hipócrita”

Como en las telenovelas, el drama de la familia real británica tiene unos personajes periféricos que ayudan a darle color a la historia y Paul Burrell es uno de ellos.

Burrell fue el mayordomo de Diana, por una década, hasta su muerte en 1997. En 2003, saltó a las primeras planas al ser acusado de vender una serie de objetos que pertenecieron a la “Princesa del Pueblo”.

El caso fue tan grave que la reina Isabel, con quien él había trabajado, le dio una cita para que le explicara lo sucedido.

La monarca, al parecer, quedó satisfecha con sus explicaciones o no quiso darle más largas al asunto, pues era bien conocida por su renuencia a los conflictos.

Lady Di con el mayordomo Paul Burrell en 1994. Él era uno de los grandes confidentes de la princesa. - Foto: UK Press via Getty Images

Desde entonces, Burrell se volvió un invitado frecuente a todo tipo de programas de televisión y radio, además de artículos de prensa, en los que cuenta detalles de su vida junto a la princesa, de quien más que un empleado era un confidente.

Incluso, ha escrito libros sobre la familia real, que se venden muy bien en el Reino Unido.

El affaire Burrell ha vuelto a salir a la luz en el juicio en que Harry se enfrenta a los periódicos del Mirror Group y que ha sido noticia por estos días.

En su demanda, Harry sostiene que estos medios obtuvieron información sobre su vida privada hackeando su teléfono y mediante otros métodos irregulares.

Uno de los casos en que eso habría pasado fue precisamente cuando estalló el escándalo de los objetos de Diana supuestamente puestos en venta por Burrell.

Las opiniones de Harry sobre Burrell salieron a relucir en el juicio en el cual él se enfrenta al Mirror Group. - Foto: AP

En esos días, The People, de propiedad del grupo, publicó un artículo según el cual Harry había tenido una fuerte discusión con su hermano William sobre el mayordomo, en la cual lo llamaba “m... hipócrita” y lo acusaba de disponer de las cosas de Diana para su propio beneficio.

En la corte, Harry alegó que la única manera en que la publicación pudo obtener esa información fue interceptando su teléfono o el de su hermano, lo cual no pudo probar durante el interrogatorio que le hizo el abogado de la contraparte.

El hijo de Carlos III también cree que el exempleado lo único que ha hecho es aprovecharse de la confianza que le dio su madre para revelar sus secretos y cobrar jugosas cantidades, además de fama.

Si en la corte Harry no salió bien librado sobre eso, pues el abogado de su contraparte le sacó en cara como se contradecía al respecto, en la prensa Burrell salió a defenderse airadamente de sus acusaciones.

Muy temprano este miércoles, salió a hacerle el reclamo en entrevista para GBNews, un programa de televisión al que le encanta airear las trifulcas alrededor de la familia real.

Para comenzar, el mayordomo le exigió a Harry que parara de meterse con él en la corte.

“Esto me parece profundamente molesto e hiriente. Necesito procesar lo que se ha dicho. Creo que es descuidado e insensible lo que Harry afirmó ante el juez”, declaró Burrell en GBNews.

A continuación, se sumó a la avalancha de críticas que le han llovido a Harry en los últimos años por emanciparse de la poderosa familia real de Gran Bretaña.

Harry afirma que el periódico The People hackeo su teléfono y escuchó unos mensajes a William en que llamaba hipócrita Burrell. - Foto: AP

“Parece estar viviendo en un mundo paralelo, un mundo de engaños. Cree que puede decir todo lo que puede y lo que quiere”, prosiguió.

Furioso, Burrell se dirigió directamente a Harry: “No soy un m... hipócrita. No digas esas cosas. Fui acusado de algo que no hice”.

En efecto, Burrell lleva años desmintiendo que haya vendido las pertenencias de Diana, pero la sombra de ese señalamiento lo persigue hasta hoy.

No contento con eso, Burrell exigió una satisfacción por parte del hijo de Lady Di: “Quiero que se disculpe porque no es verdad. Él sabe muy bien que siempre he protegido y amado a su madre, y a él mismo y a William cuando eran más jóvenes”, dijo.

Así mismo, le reprochó a Harry someterlo a perjuicios de los cuales acusa a otros. “En su libro se queja de que Camilla lo sacrificó en el altar de las relaciones públicas y eso es lo que él está cometiendo conmigo”.