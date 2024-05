Melissa Martínez expuso fuerte susto que pasó en Estados Unidos: “Estamos sin movernos”

De hecho, recientemente, Melissa Martínez llamó la atención de varias personas con una serie de videos que publicó en su cuenta oficial de Instagram, plasmando un susto que pasó en su viaje por Estados Unidos. La comunicadora no dudó en registrar lo que estaba sucediendo, alertando a más de un fanático.

“Así me despertaron hoy...”, escribió, para después poner una notificación que decía: “ Servicio Nacional de Meteorologia: AVISO DE TORMENTA SEVERA en efecto para esta área hasta las 6:30 a.m. CDT por vientos DESTRUCTIVOS de 80 mph. Tome refugio en un edificio, alejado de las ventanas ”.

“Me dijeron que esta ciudad me iba a sorprender, pero no pensé que de esta forma, por ahora estamos en el hotel sin movernos porque nos han llegado alertas y alertas desde esta madrugada y nos vamos a quedar. El clima cambió absolutamente. Ayer parecía que sería un día fresco y fue muy caluroso y hoy amaneció muy frío”, dijo en el post.