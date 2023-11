Messi y su esposa “duermen en camas separadas” y están al borde del divorcio, asegura prensa en España; ¿vientos de infidelidad?

Aunque ninguno de los dos ha confirmado o desmentido las especulaciones, los seguidores de ambos se han dado a la tarea de analizar los contenidos recientes de sus redes sociales para encontrar algún indicio. Según el portal 20 Minutos, “los rumores comenzaron el pasado 30 de octubre, cuando Messi le hizo la cobra (le retiró la cabeza) a su mujer” durante la ceremonia del Balón de Oro. Ella, por su parte, “le hizo un “plantón” al no subirse para acompañarlo en el escenario”, donde el astro recibía el octavo balón de su carrera deportiva. Ese día, junto a Messi subieron sus tres hijos, mientras Antonella se negó a completar la acostumbrada foto familiar.

La bola de nieve se hizo más grande luego de que Roccuzzo publicó una foto en sus redes sociales junto a Messi, pero los seguidores pronto advirtieron que el futbolista no comentó la publicación, como es habitual en él. No solo eso: cambió su foto de perfil familiar por una donde aparece él solo.