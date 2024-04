Michelle Durango se sinceró sobre historia que mostró la novela de ‘Rigo’ y contó qué pasó en la vida real

No cabe duda de que Rigo ha generado mucho impacto en las distintas redes sociales durante los últimos meses, ya que es la novela más vista de la televisión colombiana. La producción de RCN se ubica actualmente en el segundo lugar del rating nacional.

Una de los momentos que más llamó la atención fue la creación de la marca de ropa del ciclista, que lleva el nombre de Go Rigo Go . En la novela se puede apreciar que Michelle Durango, esposa del antioqueño, fue la encargada de materializar este proyecto empresarial.

Go Rigo Go tiene varias tiendas en el país | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Luego, añadió: “Queríamos que nos identificara a los dos. lo que queríamos era hacer algo diferente, por eso cogimos esa calavera y le incorporamos elementos de la bicicleta. Al principio la calavera era muy mexicana. Hoy en día ya no es mexicana y tiene más elementos de la bicicleta”.

“Para Go Rigo Go la calavera es un símbolo de igualdad. Cuando nosotros nos morimos, no importa el sexo, el género, la raza o el estrato social, pues esos huesos son todos iguales. La igualdad que representa el logo es esa ausencia de cualquier tipo de discriminación, es la representación de un trato justo y amoroso. Al final de la vida lo que importa es cómo nos van a recordar. La calavera representa lo que llevamos por dentro”, concluyó.