Miley Cyrus sería demandada por su ex, Liam Hemsworth, por difamación con su tema ‘Flowers’

Miley Cyrus se convirtió en protagonista de miles de noticias en las plataformas digitales y los medios internacionales, luego de hacer oficial el lanzamiento de su más reciente sencillo musical, llamado Flowers.

Este proyecto se centró en hablar del amor propio, la superación personal y los pasos que se dan para dejar de lado a esa persona que había jurado amor sincero.

La cantante protagonizó su videoclip de Flowers. - Foto: Captura de pantalla YouTube Miley Cyrus

El tema arranca recordando lo bien que estuvieron por un tiempo, pero luego dice: “I can love me better than you can” (puedo quererme mejor que lo que tú puedes), centrándose en que todo empezó a empeorar y lo relevante fue aprender a amarse.

Este sencillo hace parte del próximo álbum, Endless Summer Vacation, que será lanzado el próximo 10 de marzo.

Miley Cyrus en el video de la canción "Flowers". - Foto: Youtube

Sin embargo, pese al éxito que alcanzó la producción, las miradas de los curiosos se posaron sobre una reciente ola de noticias en portales internacionales, los cuales indicaron que Liam Hemsworth, exesposo de Miley Cyrus, tomaría acciones legales en su contra por supuestos daños causados a su imagen con esta canción.

Liam Hemsworth y Miley Cyrus en la premiere de "Avengers: Endgame" - Foto: FilmMagic

De acuerdo con lo mencionado por La Vanguardia, citando medios estadounidenses, el actor habría decidido demandar a la cantante por difamación. El artista optó por el escenario legal, luego de que, supuestamente, su papel en la serie The Witcher estuviera en la cuerda floja.

Henry Cavill abandona el papel de Geralt de Rivia en 'The Witcher' y Liam Hemsworth lo reemplazará. - Foto: tomada de Twitter @WitcherEnNFLX / Instagram @liamhemsworth

Un documento se filtró y plasmó la queja de Hemsworth, quien aseguraba que con el lanzamiento de Flowers se habría visto afectada su imagen en los medios y la escena artística. Dicho proceso se realizaría por “daños” que sufrió la expareja de Cyrus, quien recibió reacciones negativas en su contra tras conocerse la producción.

Lo cierto es que la exchica Disney nunca nombró directamente a Liam en su canción, dejando en el aire de quién se podría tratar. El único detalle que llamó la atención fue el día del estreno, el 13 de enero de 2023, ya que era la fecha en la que el australiano cumplía 33 años.

Por el momento se desconoce si esta acción fue tomada y si la artista posee conocimiento de lo que aconteció tras su estreno de Flowers. Liam Hemsworth y su equipo se mantuvieron en silencio hasta ahora.

Liam Hemsworth y Miley Cyrus. - Foto: WireImage,

Miley Cyrus y el vestido de la venganza que usó en el video de ‘Flowers’

El video oficial de la canción estuvo bajo la dirección de Jacob Bixenman, junto a Stephen Galloway como director de movimiento y, aunque ya ha superado los 65 millones de visualizaciones, hay un detalle que muchos dejaron pasar por alto en su momento, pero que en los últimos días empezó a dar de qué hablar.

Y es que los internautas suelen analizar mucho cada movimiento que hacen las celebridades, más cuando se trata de temas relacionados con el amor y las rupturas; un ejemplo de ello fue la estadounidense, quien quiso dedicarle esta canción a su exesposo y también enviar algunas indirectas dentro del clip.

El vestido que utilizó para el clip no pasó desapercibido para nadie y es que el solo hecho de lucirlo parece un manifiesto en contra de la infidelidad.

La artista ha exhibido una de las piezas más icónicas de Saint-Laurent. Se trata de un atuendo dorado confeccionado en lamé metalizado. Los expertos coinciden en que este era el ideal para demostrar que es una mujer fuerte con una gran capacidad para reinventarse.

Miley Cyrus luciendo su famoso vestido dorado en Flowers. - Foto: Fotograma YouTube Miley Cyrus - Flowers

Miley Cyrus ya tiene su experiencia en lo que corresponde al vintage y tiene sus lazos con la marca. La estadounidense cuenta en su armario con varias piezas del actual director creativo de la marca, el diseñador Anthony Vaccarello.

En redes sociales han dicho que la pieza vintage que lució la artista en su más reciente video es su vestido de la venganza.