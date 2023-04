Modelo de OnlyFans denuncia acoso y discriminación en supermercado por su forma de vestir: ‘Es absurdo que sigan tratando a las mujeres así’

“Recién llegué a casa del supermercado y me acosaron por usar ropa demasiado corta”, dijo.

Una modelo de OnlyFans, identificada como Kerolay Chaves, utilizó sus redes sociales para denunciar que fue víctima de discriminación en un supermercado.

“Recién llegué a casa del supermercado y me acosaron por usar “ropa demasiado corta”. Algunas personas me miraron con prejuicio, otras me maldijeron y finalmente fui expulsado del lugar”, escribió la modelo en su cuenta de Instagram.

Asimismo, agregó que “creo que es absurdo que a las mujeres nos sigan tratando así solo porque nos vestimos como queremos”.

De hecho, varios fueron los comentarios y mientras unos aplaudían su opinión y vestimenta, otros la criticaban y juzgaban, ya que su contenido es “pornográfico”.

Por su parte, es importante señalar que en líneas generales la mecánica de OnlyFans radica en la generación de contenido exclusivo que debe ser atractivo para otros usuarios, quienes deberán pagar una suscripción mensual para poder acceder a los videos, fotos y otras opciones de interacción que ofrezca cierto perfil. De esta manera, una persona puede generar ingresos en función al número de suscripciones que tenga su cuenta.

De igual manera, es clave destacar que los usuarios deben ser sumamente cuidadosos con todo el contenido que comparten en OnlyFans, para así evitar el riesgo de poner en peligro su integridad.

¿Cómo crear una cuenta en Only Fans?

Inicialmente, se debe ingresar a la página oficial OnlyFans, desde un computador o celular; posteriormente, se debe seleccionar la opción para crear una cuenta. Para generar el registro la plataforma se solicitará un correo electrónico, nombre de usuario y contraseña, luego se deberá especificar si el perfil será para un creador de contenido o para un consumidor.

Formato para crear un perfil en OnlyFans - Foto: Captura de pantalla / Semana

¿Qué requisitos hay para abrir un perfil en OnlyFans?

La plataforma solicita que los usuarios cumplan con las siguientes condiciones:

El dueño de la cuenta debe ser mayor de edad.

Permitir la verificación de su identificación y datos personales.

Contar con una cuenta bancaria y tarjeta de crédito, para consignar los ingresos generados desde la plataforma y realizar el cobro por la suscripción a un perfil.

Las colombianas más populares de la plataforma

Aida Cortés

En un principio, trabajó como modelo webcam, pero Cortés migró a OnlyFans y su cartera da cuenta de ello, ya que puede acumular un ponderado de 40 millones de pesos mensuales.

Por ello, para poder disfrutar de sus fotos y videos, el usuario debe consignar 14,5 dólares (68 mil pesos en billetes colombianos).

Foto: Instagram @aidacortesll_ - Foto: Foto: Instagram @aidacortesll_

Aura Cristina Geithner

Esta mujer de la farándula nacional pasó de la televisión a OnlyFans y para poder disfrutar del contenido de esta influyente dama y escucharla hablar sin escrúpulos, los internautas deben pagar 15,99 dólares al mes (75 mil pesos colombianos).

Foto: Instagram @crissgeithner - Foto: Foto: Instagram @crissgeithner

Esperanza Gómez

Hace poco, la también modelo de 48 años estuvo en entrevista con Vicky en Semana y reveló que si bien el incremento del precio del dólar afecta a todos los colombianos, a ella le conviene por su trabajo en OnlyFans.

De hecho, en la plataforma inglesa la caldense cobra al mes por sus fotos y videos 10 dólares (17 mil pesos en Colombia).

Foto: Instagram @yoesperanzagomez - Foto: Foto: Instagram @yoesperanzagomez

Cintia Cossio

Para finalizar, entre las más cotizadas de OnlyFans en Colombia se encuentra la influenciadora y creadora de contenido Cintia Cossio. Esta mujer antioqueña da muestra en redes sociales de los frutos de su trabajo, pues vive en una lujosa casa y sus looks impactan.

Cintia es hermana del también influencer Yeferson Cossio, razón por la que su visibilidad puede llegar a ser doble. Su esposo la apoya en lo que ella realiza y lo mejor de todo es que es la que más dinero pide por su contenido, pues una persona debe consignar 23 dólares para poder apreciarla (108.550 pesos colombianos).