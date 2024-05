Murió Morgan Spurlock a los 53 años, el hombre que se alimentó de hamburguesas por todo un mes

El documentalista Morgan Spurlock, un nominado al Oscar que hizo de la dieta estadounidense el trabajo de su vida, alimentándose sólo en McDonald’s durante un mes para ilustrar los peligros de la comida rápida, falleció. Tenía 53 años.

Spurlock murió el jueves en Nueva York por complicaciones de cáncer, según un comunicado emitido el viernes por su familia.

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - DECEMBER 11: Director Morgan Spurlock speaks on stage during an In Conversation on day six of the 14th annual Dubai International Film Festival held at the Madinat Jumeriah Complex on December 11, 2017 in Dubai, United Arab Emirates. (Photo by Vittorio Zunino Celotto/Getty Images for DIFF) | Foto: Getty Images for DIFF

“Morgan dio mucho a través de su arte, ideas y generosidad. El mundo ha perdido a un verdadero genio creativo y a un hombre especial. Estoy muy orgulloso de haber trabajado junto a él”, dijo su hermano Craig Spurlock, quien trabajó con él en varios proyectos

Spurlock causó sensación en 2004 con su innovador documental “Super Size Me” (“Super engórdame”), nominado a un Premio de la Academia. La película narra los efectos físicos y psicológicos perjudiciales de que Spurlock se alimentara sólo comida de McDonald’s durante 30 días. Subió alrededor de 25 libras (11 kilos), aumentó su colesterol y perdió su deseo sexual.

“Todo es más grande en Estados Unidos”, dijo en la película. “Tenemos los autos más grandes, las casas más grandes, las empresas más grandes, la comida más grande y, finalmente, la gente más grande”.

En una escena, Spurlock mostraba a niños una foto de George Washington y ninguno reconoció al Padre Fundador de la Patria. Pero todos conocían a las mascotas de Wendy’s y McDonald’s.

Volvió en 2019 con “Super Size Me 2: Holy Chicken!”, una mirada sobria a una industria que procesa 9.000 millones de animales al año en Estados Unidos. El filme se centraba en dos cuestiones: los criadores de pollos atrapados en el sistema financiero y el intento de las cadenas de comida rápida de engañar a los clientes para que piensen que están comiendo más sano.

“Estamos en un momento increíble de la historia desde el punto de vista del consumidor, en el que los consumidores están empezando a tener cada vez más poder”, dijo a The Associated Press en 2019. “No se trata de ganancias para los accionistas. Se trata de ganancias para los consumidores”.

Spurlock era un cineasta excéntrico que se inclinaba hacia lo bizarro y ridículo. Sus toques estilísticos incluían gráficos enérgicos y música divertida, mezclando un estilo de narración frente a la cámara similar al de Michael Moore, pero con su propio sentido del humor y patetismo.

EAST RUTHERFORD, NJ - OCTOBER 15: Morgan Spurlock attends the New England Patriots at New York Jets game at MetLife Stadium on October 15, 2017 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Al Pereira/WireImage) | Foto: WireImage

“Quería poder apoyarme en los momentos serios. Quería ser capaz de respirar en los momentos de ligereza. Queremos darles permiso para reír en los sitios donde es realmente difícil reír”, dijo a la AP.

Desde que expuso las industrias de la comida rápida y el pollo, hubo una explosión en los restaurantes que enfatizaban la frescura, los métodos artesanales, la bondad de la granja a la mesa y los ingredientes de origen ético. Pero nutricionalmente no ha cambiado mucho.

“Ha habido un cambio masivo y la gente me dice: ‘Entonces, ¿la comida se ha vuelto más saludable?’ Y yo digo: ‘Bueno, el marketing sí que lo ha hecho’”, dijo a la AP en 2019.

No toda su obra tenía que ver con la comida. Spurlock hizo documentales sobre la banda de chicos One Direction y los geeks (súperentusiastas) y fans en la Comic-Con. Una de sus películas se centró en la vida en la cárcel del condado de Henrico, en Virginia.

Con “Where in the World Is Osama Bin Laden?” de 2008. Spurlock emprendió una búsqueda global para encontrar al líder de Al Qaeda, quien fue asesinado en 2011. En “POM Wonderful Presents: The Greatest Movie Ever Sold” (“La historia más grande jamás vendida”), Spurlock abordó cuestiones de colocación de productos, marketing y publicidad.

“Ser consciente es la mitad de la batalla, creo. Literalmente, saber todo el tiempo cuándo te están comercializando es algo grandioso”, dijo Spurlock a AP en ese momento. “Mucha gente no se da cuenta. No pueden ver el bosque por los árboles”.

“Super Size Me 2: Holy Chicken!” iba a estrenarse en el Festival de Cine de Sundance en 2017, pero fue archivada en el apogeo del movimiento #MeToo cuando Spurlock detalló su propio historial de conducta sexual inapropiada.

Confesó que había sido acusado de violación mientras estaba en la universidad y que había resuelto un caso de acoso sexual con una asistente. También admitió haber engañado a numerosas parejas. “Soy parte del problema”, escribió.

TORONTO, ON - SEPTEMBER 10: Morgan Spurlock attends the Artists For Peace And Justice Festival Gala 2017 Presented By Bovet 1822 > at AGO on September 10, 2017 in Toronto, Canada. (Photo by Ernesto Di Stefano/WireImage) | Foto: WireImage

“Para mí, hubo un momento de cobrar conciencia, como alguien que dice la verdad y alguien que se ha propuesto tratar de hacer lo correcto, de reconocer que podría hacerlo mejor en mi propia vida. Deberíamos ser capaces de admitir que nos equivocamos”, dijo a AP.

Spurlock creció en Beckley, Virginia Occidental. Su madre era una profesora de inglés.

Le sobreviven sus hijos Laken y Kallen, su madre Phyllis Spurlock, su padre Ben, sus hermanos Craig y Barry; y sus exesposas Alexandra Jamieson y Sara Bernstein, madres de sus hijos.