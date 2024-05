Omar Geles, antes de morir, pidió ser recordado con esta emblemática canción; Kaleth Morales también lo hizo

“A pesar de los esfuerzos terapéuticos inmediatos realizados por nuestro equipo médico a su llegada, lamentablemente no fue posible reanimarlo”, suman al relato sobre el estado en el que llegó, el cual ya no permitía la intervención alguna de un médico para salvarle la vida.

En esa oportunidad citada, se le escuchó decir: “Si algo me llega a pasar en la vida, quiero que me recuerden con esta canción”. Además, en la introducción de su canto, recordó a dos cantantes, uno de ellos, fallecido: “Me la compuso mi compadre Silvestre y vamos a recordar a Kaleth así”.

Y complementó su discurso, con palabras muy similares a las dichas por el ahora fallecido Geles, llamando la atención por la coincidencia que se da: Si algún día, me pasa lo que me pase, o siempre me encuentre presente, quiero que me recuerden con esta canción porque es la que le gusta a Kaleth“.