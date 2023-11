Murió una fan de Taylor Swift en su primer show en Río de Janeiro

Andrés Cepeda no se contuvo y reaccionó a actitud de Ana del Castillo en los Latin Grammy; destapó inesperada opinión

“ No puedo creer que esté escribiendo estas palabras, pero es con el corazón destrozado que digo que perdimos a una fan esta noche temprano antes de mi show ”, dijo la artista estadounidense.

Y continuó: “No voy a poder hablar de esto desde el escenario porque me siento abrumada por el dolor cuando siquiera intento hablarlo. Quiero decir ahora que siento profundamente esta pérdida y que mi corazón roto está con su familia y amigos. Esto es lo último que pensé que pasaría cuando decidimos traer esta gira a Brasil”.

El Cristo Redentor acogió con los brazos abiertos a Taylor Swift en Brasil

A medida que los fans de la estadounidense se reunían en la famosa estatua en la cima del Corcovado, el monumento se apagó el jueves por la noche para luego iluminarse con una proyección de luz que mostraba la camiseta “Junior Jewels” de Swift, la cual aparece en el video de la canción You Belong With Me.