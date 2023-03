“Muy linda pero pixelada”: le dicen a Kim Kardashian por sensuales fotos en redes

Kim Kardashian es una experta a la hora de manejar sus redes sociales, incluso mucho más que cualquier influencer en el mundo y todo se debe a que su negocio no es crear contenido, es cobrar por su cuenta como una plataforma de ventas para sus más de 350 millones de usuarios que se decantan por cualquier imagen o video que la también abogada publique.

Por eso sabe muy bien cómo poner sus fotos, hasta qué minuto dejar sus videos, cada cuánto postearlos y a quién dejar aparecer en ellos, pues no siempre aparece sola, a veces deja ver su faceta de madre devota en algunos de los magnos eventos familiares que organiza, y en otras ocasiones muy remotas se deja ver con alguna de sus famosas hermanas, con la matrona Kris Jenner o algún amigo casual.

Kim Kardashian en nueva campaña de Skims, su marca de vestidos de baño y ropa interior - Foto: Cuenta de Instagram @skims

Por lo general, los seguidores de la figura mediática siempre se derriten con cualquier publicación, sin embargo, también hay muchos haters que están esperando cualquier oportunidad para dejar salir todo su desprecio hacia la más famosa del “klan”, que se hizo famoso hace más de una década mostrando la intimidad de su hogar en realities como Keeping Up With The Kardashians y The Kardashians.

En una de las últimas publicaciones de Kim se puede ver a la también modelo posando junto a lujosos y muy modernos autos y motos cuyos colores combinan a la perfección con sus bikinis diminutos, que entallan toda su voluptuosa figura y derrochan sensualidad, erotismo y mucha temperatura para Instagram.

Danna Paola y Kim Kardashian - Foto: Getty Images

Pero estas fotos tienen un defecto y es que se ven sumamente pixeladas, es decir, su calidad es baja y por eso la imagen parece “estirada”, mostrando a Kim en muy baja resolución y sin la oportunidad de verle el cuerpo en su totalidad y a detalle, como muchos siempre quieren tener a la Kardashian en sus dispositivos.

De inmediato, los comentarios sobre esta forma particular de publicar fotos no se hicieron esperar y en su respectiva sección se pueden leer mensajes como : “Creo que te tomaron las fotos con el lente sucio”, “uy no, qué falta de respeto estas fotos”, “te falta calidad”, “jajajaja amiga, muy linda y todo, pero ¿esas fotos pixeladas qué?”.

La mediática Kardashian sabe muy bien el tesoro que tiene con sus hijos. Foto: Instagram @kimkardashian. - Foto: Foto: Instagram @kimkardashian.

Otros usuarios se atrevieron a adivinar cuál era la finalidad de dicha calidad fotográfica; una de las teorías es que Kim quería verse en un formato muy similar al que se obtenía en las fotos que se hacían en la primera década de los 2000, cuando lo digital aún estaba dando sus primeros pasos.

Por otro lado, otros fans se atrevieron a ir más allá y decir que obviamente la calidad de las imágenes era premeditada para que no se las robaran de otros sitios web y que no explotaran la imagen de Kim para otros fines comerciales que no son los que ella ha firmado, pues se sabe muy bien que una colaboración con la exesposa de Kanye West es muy costosa, al nivel de transacciones de millones de dólares.

Lo importante es que Kim, como es usual, cumplió con el cometido de poner a hablar a millones de personas con sus imágenes, que con o sin calidad, igual le dan al mundo en segundos, acumulando casi dos millones de likes y miles de opiniones, donde la comparan a ella con muñecas, la catalogan como un ser de otro planeta, la enaltecen como a una diosa griega y la vuelven a bajar a tierra firme señalando sus supuestos defectos físicos, pues dado el volumen de sus caderas y su cola también tiene la inevitable celulitis que todas las mujeres padecen y a muchos, aún en el 2023, les parece horroroso tenerlas, cuando se sabe que es algo natural.