“Ni la oposición, ni la derecha”: Cesar Augusto Londoño le dice a Petro quiénes son sus verdaderos enemigos

El periodista y comentarista deportivo Cesar Augusto Londoño se desligó de sus apreciaciones en torno al mundo del fútbol e hizo un punzante video en su cuenta de TikTok en el que habla sobre la gestión del presidente, Gustavo Petro, y le dice quiénes son sus verdaderos enemigos, los cuales no están “ni en la oposición, ni en la derecha”.

En la introducción de su publicación, Londoño señaló que: “Los enemigos del presidente Petro no son la oposición, ni la derecha, ni siquiera sus contradictores. Aquí una lista corta de sus verdaderos enemigos, aquellos que le han causado sus mayores y grandes problemas”.

Respecto a Petro como tal afirmó que su enemigo es “ su memoria no se acuerda de lo que prometió ni lo que dijo en campaña, Hoy incumple y hace todo lo contrario. Sus viajes, ataca los combustibles fósiles, pero tiene el más alto consumo del continente con sus 32 viajes privados en 18 meses”.

Londoño no deja nada por fuera y hasta la agenda del presidente está entre su listado: “no cumple casi nunca y el que no respeta el tiempo que los demás, no se respeta así mismo. Su reloj, incumplido compulsivo”.