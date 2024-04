“No confundan”: Mamá de La Segura se echó para atrás y suplicó apoyo para su hija en ‘La casa de los famosos’

Mamá de La Segura habló de lo que ha pasado con la participante en La casa de los famosos

“[...] Por ella, porque ella quiere estar allí, ella quiere estar allí, entiendan, no malinterpreten o no se dejen confundir de que yo no quiero que voten por ella, jamás en la vida, es el sueño de mi hija, por lo tanto me hace feliz inmensamente y estoy ahí con ella, entonces les estoy estoy como explicando desde esa parte de mamá, pero vamos contundentemente con esas votaciones para La Segura, por favor, no confundan”, dijo Alexa Mena.