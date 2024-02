“No me quiero morir, ayúdenme”: el conmovedor testimonio de Laura Sarmiento, presentadora de ‘La Kalle’, tras accidente en moto

Laura cuenta los detalles del accidente

“Yo alcanzo a pedir ayuda. No sabía dónde estaba, ni qué había pasado. Cuando abrí los ojos el conductor me dijo ‘levántese, que no pasó nada’, yo le dije que no podía pararme. Entonces él se agacha, me quita el casco a las malas y ya después no lo volví a ver”, señaló en su relato.