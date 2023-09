¿No se soportan? Aida Victoria Merlano reveló cómo es su relación con Valeria Giraldo

A lo largo de su carrera en las redes sociales, la hija de la excongresista Aida Merlano ha estado involucrada en diferentes polémicas, lo que la ha hecho tendencia en varias oportunidades. La instagramer se caracteriza por ser una mujer que dice las cosas de frente cuando algo no le gusta, lo que la ha llevado a meterse en más de un lío.

Hace algunos meses, Aida Victoria dio mucho de qué hablar por una pelea que tuvo con la también influencer y hasta hace poco Miss Medellín, Valeria Giraldo. En ese momento, todo inició por unas supuestas indirectas que la paisa le tiraba a la barranquillera, por lo que ella no se quedó callada y le terminó respondiendo duramente.

Dijo que le tiene envidia

En medio de la conversación terminaron hablando de Giraldo. Aida Victoria aseguró que no tienen ningún contacto, reveló que nunca la ha visto en persona pero, a pesar de esto, no se guardó nada a la hora de dejar ver cuál es la perspectiva que tiene de ella, aunque lo hizo de manera irónica.

“Me cae como un culo. Yo la veo supercarismática, inteligente, hace unos comentarios muy profundos y me parece un tipaza, brillantísima”, señaló en claro tono de ironía.

La barranquillera afirmó que le tiene “envidia” a Miss Medellín por lo “top” que es ella. “Quién no le tendría envidia a una virreina internacional de la belleza. Sí, yo soy loca, le tengo envidia”, dijo.

¿Qué pasó entre ellas dos?

La Miss Medellín no ha hablado sobre los nuevos comentarios hechos por la barranquillera. | Foto: Instagram @valeriagiraldotoro

Hasta el momento, Valeria Giraldo no se ha referido a las nuevas declaraciones de Aida Victoria , pero publicó un mensaje en su cuenta de Twitter para mostrar su malestar con las personas que opinan y critican de los demás.

“No entiendo la gente cómo hace para vivir opinando y criticando a los demás... Me fastidia el conflicto, no hay nada como tener la tranquilidad y paz. No hay nada como vivir y disfrutar la vida propia”, escribió.