Las presentadoras del informativo on line Nakednews.com se jactan de no dejar nada oculto. Desde hace ocho meses cuentan las noticias al desnudo en el sentido literal de la palabra. Victoria Sinclair es la encargada de abrir el noticiero y a medida que los minutos avanzan se va desvistiendo, hasta quedar como Dios la trajo al mundo. Elliot Shulman, productor del programa, afirma que existe una relación intrínseca entre el cuerpo desnudo y la crudeza de las noticias, lo que permite que el espectador se mantenga atento a lo que se dice. Más allá de si su hipótesis es descabellada o no lo cierto es que el rating ya lo tiene asegurado. De eso dan fe las 60.000 visitas que recibe la página por día.