Nuevo lío para el influenciador DominicColombia; no lo “dejan en paz” con sus camisetas y le piden millonaria suma de dinero

“Ahora me quieren prohibir la venta de mis nuevas camisetas y si ustedes lo piensan, no, no es la federación. Resulta que un señor proveedor que me hizo el contacto con un diseñador para mis nuevas camisetas, se fue a lo escondido a patentar a su nombre estos diseños míos, que yo compré, y ahora me está reclamando derechos de autor y me está amenazando con sus abogados políticos con que le debo pagar 250 millones de pesos para que me dejen en paz y para que yo pueda seguir vendiendo mis propias camisetas”, explicó el alemán quien, desde 2020, se hizo colombiano.