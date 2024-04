Padre de ‘La Segura’ reveló el motivo por el que no le dirige la palabra a la influenciadora: “en estos momentos no hay relación”

En este espacio, la joven ha tenido la oportunidad de mostrarse tal cual es, sin filtros, y revelar algunos detalles de su vida personal que han dejado a más de uno sorprendido, como es la compleja relación que tiene con su papá, a quien acusó de desearle que quedara cuadripléjica, palabras que nunca podrá olvidar y que no entiende.

“A pesar de ser mi padre, aún no he logrado perdonarlo por completo. Recuerdo claramente el día en que me envió un mensaje de voz expresando el deseo de que quedara cuadripléjica”, comentó La Segura, entre lágrimas, cuando llegó su turno de compartir su línea de vida en el programa. Además, aseguró que por ésta y otras razones, su padre pasó de ser su “héroe” a convertirse en su peor villano.